¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£´Ä¾õÀþ¤Ï¡ÖÆâ²ó¤ê¡áÈ¿»þ·×²ó¤ê¡×¡Ö³°²ó¤ê¡á»þ·×²ó¤ê¡×¤Ç¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë
¢£ÆüËÜ¤Îº¸Â¦ÄÌ¹Ô¤¬¸¶Â§¤Î¤¿¤á¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£¼óÅÔ¹âC1¤ÏÆñ½ê¤¬Â¿¤¤¤¬°ì¼þ15km¤Ê¤Î¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤âÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ä¤¹¤¤
°Õ³°¤Ë¤âÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë±ß·Á¤Þ¤¿¤ÏÂÊ±ß¾õ¤ËÁö¤ëÅ´Æ»¤äÆ»Ï©¤ÎÏ©Àþ¤Î¤³¤È¤ò´Ä¾õÀþ¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¸ì¤À¤È¡Öloop line¡×¤ä¡Öring road¡×¡¢¡Öbeltway¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Öcircuit¡×¤â¡¢²óÏ©¤ä½ä²ó¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤¬¡¢´Ä¾õÀþ¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢´ØÅì¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¼óÅÔ¹â¤ÎÅÔ¿´´Ä¾õÀþ¡ÊC1¡Ë¡¢Ãæ±û´Ä¾õÀþ¡ÊC2¡Ë¡¢Åìµþ³°´ÄÆ»¡ÊC3¡Ë¡¢·÷±ûÆ»¡ÊC4¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅ´Æ»¤Î»³¼êÀþ¤Ê¤É¤Î´Ä¾õÀþ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¾å¤êÀþ¡¦²¼¤êÀþ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¡ÖÆâ²ó¤ê¡×¡Ö³°²ó¤ê¡×¤Ç¿Ê¹ÔÊý¸þ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÂçºå¤Îºå¿À¹âÂ®¤Î´Ä¾õÀþ¤Ï¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ê¤Î¤ÇÎã³°¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆâ²ó¤ê¡¢³°²ó¤ê¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤È°Õ³°¤Ë¤É¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤Æ¸ÍÏÇ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¿·½ÉÊýÌÌ¡¢¶äºÂÊýÌÌ¡¢±©ÅÄÊýÌÌ¤Ê¤ÉÃÏÌ¾¤Ç¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º»þ·×²ó¤ê¤¬¡Ö³°²ó¤ê¡×¡¢È¿»þ·×²ó¤ê¤¬¡ÖÆâ²ó¤ê¡×¤È¤À¤±³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤Î´Ä¾õÀþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»³¼êÀþ¤Ê¤ÉÅ´Æ»¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë´Ä¾õÀþ¤ÎË¡Â§¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¤âÅ´Æ»¤âº¸Â¦ÄÌ¹Ô¤¬¸¶Â§¤À¤«¤é¡£Æó¤Ä¤Î¼ÖÀþ¤Ç±ß¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ëº¸Â¦ÄÌ¹Ô¤Ç¡¢ÂÐÌÌ¤ÇÁö¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤È¡¢±ß¤Î³°Â¦¤ò²ó¤ë¤Î¤¬»þ·×¤Þ¤ï¤ê¤Î³°²ó¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢±ß¤ÎÆâÂ¦¤ò²ó¤ë¤Î¤¬È¿»þ·×¤Þ¤ï¤ê¤ÎÆâ²ó¤ê¡¢¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ê2000Ç¯Á°¸å¡Ë¡¢¼óÅÔ¹â¤ÎÅÔ¿´´Ä¾õÀþ¤ËÁö¤ê²°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¡Ö¾åµé¼Ô¤Ï³°²ó¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°Æâ²ó¤ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹çÎ®¡¦Ê¬´ô¤ä½ÐÆþ¤ê¸ý¤¬Â¿¤¯¡¢¤Û¤«¤Î¹âÂ®¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤±¦¤«¤é¤Î¹çÎ®¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢C1¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³°²ó¤ê¤Ç¤âÆâ²ó¤ê¤Ç¤â¡Ö½é¸«»¦¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÆñ½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼óÅÔ¹âÂ®¤ÎÅÔ¿´´Ä¾õÀþ¡ÊC1¡Ë¤Î1¼þ¤Ï¡¢Ìó15km¡£³°²ó¤ê¡¢Æâ²ó¤ê¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤ê´Ö°ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢1¼þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÐÌÜÅªÃÏÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤Éµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¤Þ¤º¤ÏÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¿´¶¯¤¤¤Î¤Ç»öÁ°¤ÎÀßÄê¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£C1°Ê³°¤Î´Ä¾õÀþ¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³°²ó¤ê¡á»þ·×²ó¤ê¡¢Æâ²ó¤ê¡áÈ¿»þ·×²ó¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÄê¤À¤±¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤À¡£