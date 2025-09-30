¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸ø¼°£Ø¡Ö°ÕÌ£¿¼¡×¹ðÃÎÅê¹Æ¤«¤é°ìÅ¾¼Õºá¡ÖSNS¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¤¿¤á¡Ä¡×¡ÖÍÍ¡¹¤Ê²²Â¬¸Æ¤Ó¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬30Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£2¿ÍÂÎÀ©¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤È5¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡¡¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤¬¥³¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡2025¡¿12¡¿5(¶â)¡×¤Ê¤É¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
Á°Æü29Æü¤Ë¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÎÌë8»þ¡¡¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¡Ö²ò»¶¡©¡×¡ÖÈø·Á¤µ¤ó¤òÀÚ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹çÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¤È¹çÂÎ¤·¤¿5¿ÍÂÎÀ©¤ÇÄ¶¿·½Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¸ø¼°X¤Ï¹ðÃÎÅê¹Æ¸å¤Ë¡ÖSNS¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¤¿¤á¤Ë¡¢°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤ÊÊ¸¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖËÜÆü20»þ¤Ë²ò¶Ø¤·¤¿ÂçÀÚ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤·¤¿¡Ä¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤¼¤Ò¤´Íè¾ìÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¸ø¼°X¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Î¥Ï¥Þ¥À¤¬¹¹¿·¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¸ø¼°X¤Î°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö²ò»¶¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÈø·Á¤µ¤ó¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¡¥µ¥ó¥¥å¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê°ÕÌ£¿¼¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤éÀÆÆ£Æþ¤ì¤Æ¤ä¤ì¤è¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Ï08Ç¯¤Ë¿ûÎÉÂÀÏº¡¢¸þ°æ·Å¡¢Èø·Áµ®¹°¤Ç·ëÀ®¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï06Ç¯¤Ë¥È¥ê¥ª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤â¸½ºß¤Ï¤ª¤¿¤±¡¢ÂÀÅÄÇîµ×¤Î2¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£