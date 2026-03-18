お笑いトリオ、パンサー向井慧（40）が18日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。自身が絶対にしない結婚報告の仕方について語った。番組のテーマ曲やジングルなどを手がけるシンガー・ソングライター関取花が13日に結婚を発表した。オープニングでこの話題に触れると、向井は「本当にね、誰も事前に俺に教えないんですよ。この番組に携わってくれる人は。結婚すること