お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（48）が、23日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。体を張る仕事について打ち明けた。尾形は「体張る系の芸人って、結構何％かはあるから死ぬ確率。0・0何パーとかかもしれないけど。だから本当にやばい仕事の時は家族に電話しますもんね。遺言、遺言。だから南アフリカでライオンウオークって、ライオンと一緒に歩いたりとか。スカイダイビングもそうだし