自民党総裁選に立候補している小泉進次郎農水大臣が、１０月４日の総裁選投開票を目前にした佳境の１０月１日〜２日にフィリピン出張に向かうことをＸ（ツイッター）で伝えた。

「１０月１日（水）から２日（木）まで、ＡＳＥＡＮ＋３農林大臣会合への出席のため、フィリピンに出張します。ＡＳＥＡＮ＋３農林大臣会合は、ＡＳＥＡＮ各国と日中韓の３か国が毎年１回一堂に会する意見交換の場であり、ＡＳＥＡＮ首脳会合にもつながる重要な会合です」と伝えた。

また別投稿で「また、明後日帰国した直後に東京でアメリカのロリンズ農務長官と日米農相会談を行います。総裁選の期間中ですが、重要な外交日程です。公務最優先で大臣としての職責を全うしてまいります」としている。

大臣公務だが、総裁選では陣営のステマ問題で連日追及を受けるなどタイミングが非常に悪く…。

案の定、ネットではイジりやツッコミが相次いで、気の毒な状況に。「逃走中ｗ」「テマ問題から逃亡」「総裁選投票の３日前というでフィリピンへ逃げる模様ｗ」「国外逃亡」「選対も何もしゃべらせないつもりだな」「これが『小泉隠し』というヤツか？」「公務とはいえタイミングがなだけに『ボロ出さないように隔離』とか言われてて草」「これ以上ボロが出ないように海外に逃がしたのか？！」「代理で加藤勝信が論戦？」「強制的に行かされたんじゃないの？笑」との投稿が相次いでいる。