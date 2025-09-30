Æ£°æÉ÷¤¬¥¿¥ï¥ì¥³½ÂÃ«¤Ë¹ßÎ×¡ª¤ª¤Á¤ã¤á¥Ôー¥¹¡õ¤Ë¤Ã¤³¤ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡ÖÉ÷¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤ÇÅ·»È¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ£°æÉ÷¤¬Å¹ÊÞ¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥ï¥ì¥³½ÂÃ«Å¹¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿Æ£°æÉ÷¤¬·è¤á¥Ýー¥º¤Ç¥Ôー¥¹
¢£Æ£°æÉ÷¤¬¥¿¥ï¥ì¥³¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¡ª¡¡ÆÃÀß¥³ー¥Êー¤â½¼¼Â
Æ£°æ¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹µÇ°¤Ë9·î26Æü¤ËÅìµþ¡¦¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¼Â»Ü¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡Ö¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹ B1F CUTUP STUDIO¤Ë¤ÆFujii Kaze¤µ¤ó¤Î¡Ú¥µ¥¤¥ó²ñ¡Û¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¡¢11Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢¡Ö#¥¿¥ï¥ì¥³½ÂÃ«30th¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¥Üー¥É¤ò»ý¤Ã¤¿Æ£°æ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¥Üー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥êÈù¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¥¯ー¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢¡ÈÅ·ÄÅ´Å·ª¡É¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡Ê3¡¦4ËçÌÜ¡Ë¡¢Å¹ÊÞÆâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Æ£°æÉ÷¤Î¥³ー¥Êー¤Î¼Ì¿¿¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¡¢¥µ¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ñ¥Í¥ë¡Ê6ËçÌÜ¡Ë¡¢Å¹Æ¬¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¼Ì¿¿¡Ê7ËçÌÜ¡Ë¡¢¥µ¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡ØNO MUSIC, NO LIFE!¡Ù¥Ý¥¹¥¿ー¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥Êー¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¡Ê11ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÉ÷¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤ÇÅ·»È¡×¡ÖÉ÷¤¯¤ó¤Î¥®¥ã¥ë¥Ôー¥¹¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£