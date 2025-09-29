インターネットを通じて公開される様々な動画と、それらを生み出すクリエイターさん達をピックアップしてお届けする「週刊チャンネルウォッチ」。

今回は、先日の出演者発表配信が同接2万5000人を超え、Xの国内トレンドにも入った大注目のイベント「マイクラ肝試し2025 -Book of Märchen-」のタイムスケジュールをご紹介します。

今年の肝試しも、1st Weekと2nd Weekの2回に分けて開催。今回は、9/30（火）、10/1（水）、10/2（木）、10/3（金）、10/4（土）、10/5（日）に開催される2nd Weekの出演者情報をお届けします！

■マイクラ肝試しとは？

『クーYouTubeちゃんねる』が主催している、Minecraftで制作されたオリジナル肝試しマップを豪華ゲストの皆さんが楽しむ、毎年恒例のオンラインイベントです。

創意工夫を凝らした仕掛けや、作りこまれたストーリーは、まるで夢の国を体現しているかのようで、大人から子どもまでワクワク楽しめるエンターテイメントになっています。果たして今年はどんなワクワクドキドキが待っているのでしょうか……！

#マイクラ肝試し2025 - Book of Märchen - 公式PV

https://youtu.be/LntQdMYpiPc?si=NHtLWwEJKgsvigDU



■2nd Week参加者一覧（敬称略）

■主催者

クーYouTubeちゃんねる 再生リストURL

https://www.youtube.com/watch?v=OH8mbcS08uY&list=PLPrDIg7BwOE6Ba-qibCG3dDMxDYCLOeld&pp=0gcJCaIEOCosWNin

【18運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY7-0【後半スタート】 配信URL

https://www.youtube.com/live/5Dxii8e1doY?si=OmPtzEGd3vV59bPy

【19運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY7-1【ガッチマンV、兎鞠まり、狂蘭メロコ、レグルシュ・ライオンハート】 配信URL

https://www.youtube.com/live/rAeYg3NYvms?si=UX9fJb0E3nDVwESo

【20運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY7-2【弦月藤士郎、長尾景、甲斐田晴】 配信URL

https://www.youtube.com/live/bF7q3YLZVMY?si=-wicSasHlWRTvPaf

【21運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY8-1【YASU、ほた、ぷちぷち、ひなこ】 配信URL

https://www.youtube.com/live/pMUn9YQhTbM?si=ieLrYpYRZZLfIskp

【22運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY8-2【シャークん、スマイル、Akira、ピヤノ】 配信URL

https://www.youtube.com/live/5VNnCCQYXRw?si=S1HaqUjgogYurm9a

【23運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY9-1【西園寺メアリ、柚原いづみ、堰代ミコ、島村シャルロット】 配信URL

https://www.youtube.com/live/JSuwle8F5K4?si=k2Ry6JHBRzDiNehx

【24運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY9-2【黒井しば、夢追翔、町田ちま】 配信URL

https://www.youtube.com/live/MB6YOyjfkdY?si=P5vpThq99t1YDSfH

【25運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY10-1【ふうはや、りもこん、しゅうと、かざね】 配信URL

https://www.youtube.com/live/cksfB-hRVB8?si=l0ir5KM49yvnLmiX

【26運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY10-2【マサイ、モトキ、ダーマ】 配信URL

https://www.youtube.com/live/F3C811v5S9o?si=6KRRF03hDeW2JFic

【27運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY10-3【赤髪のとも、木村良平、岡本信彦、さとみ】 配信URL

https://www.youtube.com/live/o5clwzAHUXE?si=471KJ-O0mcW5kwnS

【28運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY11-1【eoheoh、FB777、クロノア、トラゾー】 配信URL

https://www.youtube.com/live/YH9ee8nODeU?si=eSwI1ZVntrXftVA9

【29運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY11-2【富士葵、キクノジョー、天開司】 配信URL

https://www.youtube.com/live/1V6VN9Tsing?si=cwPYvxg9zplApGpM

【30運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY11-3【リゼ・ヘルエスタ、戌亥とこ、アンジュ・カトリーナ】 配信URL

https://www.youtube.com/live/Ag4RvYpIMEc?si=D_fQl4uhJgw4r9cf

【31運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DA12-1【月ノ美兎、樋口楓、静凛、壱百満天原サロメ】 配信URL

https://www.youtube.com/live/XMyYU_5-0XY?si=XCFUIyb7yGcrVJ8Y

【32運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY12-2【ぴくと、しにがみ、鬱先生】 配信URL

https://www.youtube.com/live/YZ7v8W4_Q5o?si=S8vlQ4JoRYpCpwG-

【33運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY12-3【エーミール、シャオロン、ショッピ、ゾム】 配信URL

https://www.youtube.com/live/tUZqahMEWQI?si=AFDZABGWj_l5mL-o

【34運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY12-4【らっだぁ、ぺいんと、ぐちつぼ】 配信URL

https://www.youtube.com/live/Pb2gEZLlD8w?si=DZR4RwxSNruKh_ep

【35運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY12-5【閉会式】 配信URL

https://www.youtube.com/live/hsMj9DwTX-4?si=uqBCNO5mhfx1VfUn

■9/30（火）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■19〜21時出演枠

ガッチマンV

https://www.youtube.com/@gatchmanV666

レグルシュ・ライオンハート

https://www.youtube.com/@レグルシュライオンハートCh

兎鞠まり

https://www.youtube.com/@TOMARI_MARI

狂蘭メロコ

https://www.youtube.com/@MelocoKyoran

■22〜24時出演枠

弦月藤士郎

https://www.youtube.com/@GenzukiTojiro

長尾景

https://www.youtube.com/@NagaoKei

甲斐田晴

https://www.youtube.com/@KaidaHaru

■10/1（水）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■19〜21時出演枠

YASU

https://www.youtube.com/@YASUGOYA

ぷちぷち

https://www.youtube.com/@putiputi_dayo

ひなこ

https://www.youtube.com/@hinako_dayo

■22〜24時出演枠

シャークん、スマイル、Akira、ピヤノ（モノパス）

https://www.youtube.com/@mono-pass

■10/2（木）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■19〜21時出演枠

西園寺メアリ

https://www.youtube.com/@Mary_Saionji

柚原いづみ

https://www.youtube.com/@Izumi_Yunohara

堰代ミコ

https://www.youtube.com/@Mico_Sekishiro

島村シャルロット

https://www.youtube.com/@Charlotte_Shimamura

■22〜24時出演枠

黒井しば

https://www.youtube.com/@KuroiShiba

夢追翔

https://www.youtube.com/@YumeoiKakeru

町田ちま

https://www.youtube.com/@MachitaChima

■10/3（金）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■16〜18時出演枠

ふうはや（いんく）

https://www.youtube.com/@fuughaya

りもこん（いんく）

https://www.youtube.com/@Rimokon

しゅうと（いんく）

https://www.youtube.com/@_syuuto

かざね（いんく）

https://www.youtube.com/@KazaneN

■19〜21時出演枠

マサイ、モトキ、ダーマ（フィッシャーズ）

https://www.youtube.com/@FischersGames

■22〜24時出演枠

赤髮のとも

https://www.youtube.com/@akagaminotomo

木村良平

https://www.youtube.com/@良平は酒飲みながらゲームしたい

岡本信彦

https://www.youtube.com/@SEIYOUTUBE

さとみ

https://www.youtube.com/c/さとみちゃんねる

■10/4（土）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■16〜18時出演枠

eoheoh、FB777（MSSP）

https://www.youtube.com/@MSSP

クロノア

https://www.youtube.com/@kuronoa

トラゾー

https://www.youtube.com/@torazo_studio

■19〜21時出演枠

富士葵、キクノジョー

https://www.youtube.com/@Aoich

天開司

https://www.youtube.com/@tenkaitsukasa

■22〜24時出演枠

リゼ・ヘルエスタ

https://www.youtube.com/@LizeHelesta

戌亥とこ

https://www.youtube.com/@InuiToko

アンジュ・カトリーナ

https://www.youtube.com/@AngeKatrina

■10/5（日）

※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします

■13〜15時出演枠

月ノ美兎

https://www.youtube.com/@TsukinoMito

樋口楓

https://www.youtube.com/@HiguchiKaede

静凛

https://www.youtube.com/@ShizukaRin

壱百満天原サロメ

https://www.youtube.com/@HyakumantenbaraSalome

■16〜18時出演枠

ぴくと

https://www.youtube.com/@p1kt

しにがみ

https://www.youtube.com/@sinichaaan

鬱先生

https://www.youtube.com/@maziyaba

■19〜21時出演枠

エーミール、シャオロン、ショッピ、ゾム（まじめにヤバシティ）

https://www.youtube.com/@maziyaba

■22〜24時出演枠

らっだぁ

https://www.youtube.com/channel/UClNdVSK1uy2xFHTaXZYXopw

ぺいんと

https://www.youtube.com/@peintooon

ぐちつぼ

https://www.youtube.com/@gutitubo

マイクラ肝試し2025 アップデート情報

今年はミニゲームの釣り、ルルイエライド、フグ射的、瓦割り、モグラ叩きなどそれぞれアップデートされています。フグ射的では、常設台数が2台に増えており、瓦割りでは、瓦の枚数が10枚増え、40枚のより難易度の高い瓦割りに挑戦することができるようになりました。

また、今回新エリアとして「戦艦島」が追加されました。2015年の肝試しマップが10年ぶりにリニューアルされての登場になります。そのほかにも、様々な要素が追加されているので、ぜひ皆さんの目でお確かめくださいー！

#マイクラ肝試し2025 - Book of Märchen - ロビーサーバー紹介

https://www.youtube.com/watch?v=B648zgFAL8U



マイクラ肝試し小説化！

「マイクラ肝試し 2025 Book of Märchen」を題材にした小説が、9月24日（水）に角川つばさ文庫より発売されました。マイクラ肝試し2025をより楽しめるような内容になっていますので、この機会にぜひ手にとってみてください。

・販売サイト カドスト

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322503001400/

ミタクルブロック発売！

マイクラ肝試し2025で登場する「クーにゃん」をモデルとした、ミタクルブロックが発売されています。10月15日（水）までの販売となりますので、この機会にお見逃しなく！

・クーにゃん ミタクルブロックコラボフィギュア

https://store.mitacleblock.com/products/vtuber_queue01-001

・クーにゃん + ステージセット

https://store.mitacleblock.com/products/vtuber_queue01-002

スポンサーカード

BOOTHショップで販売される毎年大人気のスポンサーカードです！

童話をモチーフにしたかわいらしいデザインになっていますので、イベントの思い出にぜひこの機会をお見逃しなく！

・不思議の国のアリス デザイン

・赤ずきん デザイン

・ヘンゼルとグレーテル デザイン

・小説表紙デザイン

スポンサーカードとあわせて、Tシャツとアクリルキーホルダーも販売しています！

・Tシャツ

・アクリルキーホルダー、缶バッジ

・クーちゃん★ねる公式ショップ

https://queuechannel.booth.pm/

感想用、実況用ハッシュタグ

今年は、『#マイクラ肝試し2025』感想用、実況用ハッシュタグになりますので、たくさんポストして一緒に盛り上がりましょう！

今年はどんな仕掛けや参加者のリアクションがみれるのでしょうか？

お見逃しなくー！

取材・文・編集：かとじゅん