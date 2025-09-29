9/30〜10/5開催！ 超豪華ゲストが参戦するマイクラ肝試し2025 2nd Week「Book of Märchen」出演者タイムスケジュールをご紹介！ 週刊チャンネルウォッチ9/29号
インターネットを通じて公開される様々な動画と、それらを生み出すクリエイターさん達をピックアップしてお届けする「週刊チャンネルウォッチ」。
今回は、先日の出演者発表配信が同接2万5000人を超え、Xの国内トレンドにも入った大注目のイベント「マイクラ肝試し2025 -Book of Märchen-」のタイムスケジュールをご紹介します。
今年の肝試しも、1st Weekと2nd Weekの2回に分けて開催。今回は、9/30（火）、10/1（水）、10/2（木）、10/3（金）、10/4（土）、10/5（日）に開催される2nd Weekの出演者情報をお届けします！
■マイクラ肝試しとは？
『クーYouTubeちゃんねる』が主催している、Minecraftで制作されたオリジナル肝試しマップを豪華ゲストの皆さんが楽しむ、毎年恒例のオンラインイベントです。
創意工夫を凝らした仕掛けや、作りこまれたストーリーは、まるで夢の国を体現しているかのようで、大人から子どもまでワクワク楽しめるエンターテイメントになっています。果たして今年はどんなワクワクドキドキが待っているのでしょうか……！
#マイクラ肝試し2025 - Book of Märchen - 公式PV
https://youtu.be/LntQdMYpiPc?si=NHtLWwEJKgsvigDU
■2nd Week参加者一覧（敬称略）
■主催者
クーYouTubeちゃんねる 再生リストURL
https://www.youtube.com/watch?v=OH8mbcS08uY&list=PLPrDIg7BwOE6Ba-qibCG3dDMxDYCLOeld&pp=0gcJCaIEOCosWNin
【18運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY7-0【後半スタート】 配信URL
https://www.youtube.com/live/5Dxii8e1doY?si=OmPtzEGd3vV59bPy
【19運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY7-1【ガッチマンV、兎鞠まり、狂蘭メロコ、レグルシュ・ライオンハート】 配信URL
https://www.youtube.com/live/rAeYg3NYvms?si=UX9fJb0E3nDVwESo
【20運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY7-2【弦月藤士郎、長尾景、甲斐田晴】 配信URL
https://www.youtube.com/live/bF7q3YLZVMY?si=-wicSasHlWRTvPaf
【21運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY8-1【YASU、ほた、ぷちぷち、ひなこ】 配信URL
https://www.youtube.com/live/pMUn9YQhTbM?si=ieLrYpYRZZLfIskp
【22運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY8-2【シャークん、スマイル、Akira、ピヤノ】 配信URL
https://www.youtube.com/live/5VNnCCQYXRw?si=S1HaqUjgogYurm9a
【23運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY9-1【西園寺メアリ、柚原いづみ、堰代ミコ、島村シャルロット】 配信URL
https://www.youtube.com/live/JSuwle8F5K4?si=k2Ry6JHBRzDiNehx
【24運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY9-2【黒井しば、夢追翔、町田ちま】 配信URL
https://www.youtube.com/live/MB6YOyjfkdY?si=P5vpThq99t1YDSfH
【25運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY10-1【ふうはや、りもこん、しゅうと、かざね】 配信URL
https://www.youtube.com/live/cksfB-hRVB8?si=l0ir5KM49yvnLmiX
【26運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY10-2【マサイ、モトキ、ダーマ】 配信URL
https://www.youtube.com/live/F3C811v5S9o?si=6KRRF03hDeW2JFic
【27運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY10-3【赤髪のとも、木村良平、岡本信彦、さとみ】 配信URL
https://www.youtube.com/live/o5clwzAHUXE?si=471KJ-O0mcW5kwnS
【28運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY11-1【eoheoh、FB777、クロノア、トラゾー】 配信URL
https://www.youtube.com/live/YH9ee8nODeU?si=eSwI1ZVntrXftVA9
【29運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY11-2【富士葵、キクノジョー、天開司】 配信URL
https://www.youtube.com/live/1V6VN9Tsing?si=cwPYvxg9zplApGpM
【30運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY11-3【リゼ・ヘルエスタ、戌亥とこ、アンジュ・カトリーナ】 配信URL
https://www.youtube.com/live/Ag4RvYpIMEc?si=D_fQl4uhJgw4r9cf
【31運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DA12-1【月ノ美兎、樋口楓、静凛、壱百満天原サロメ】 配信URL
https://www.youtube.com/live/XMyYU_5-0XY?si=XCFUIyb7yGcrVJ8Y
【32運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY12-2【ぴくと、しにがみ、鬱先生】 配信URL
https://www.youtube.com/live/YZ7v8W4_Q5o?si=S8vlQ4JoRYpCpwG-
【33運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY12-3【エーミール、シャオロン、ショッピ、ゾム】 配信URL
https://www.youtube.com/live/tUZqahMEWQI?si=AFDZABGWj_l5mL-o
【34運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY12-4【らっだぁ、ぺいんと、ぐちつぼ】 配信URL
https://www.youtube.com/live/Pb2gEZLlD8w?si=DZR4RwxSNruKh_ep
【35運営視点】 #マイクラ肝試し2025 DAY12-5【閉会式】 配信URL
https://www.youtube.com/live/hsMj9DwTX-4?si=uqBCNO5mhfx1VfUn
■9/30（火）
※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします
■19〜21時出演枠
ガッチマンV
https://www.youtube.com/@gatchmanV666
レグルシュ・ライオンハート
https://www.youtube.com/@レグルシュライオンハートCh
兎鞠まり
https://www.youtube.com/@TOMARI_MARI
狂蘭メロコ
https://www.youtube.com/@MelocoKyoran
■22〜24時出演枠
弦月藤士郎
https://www.youtube.com/@GenzukiTojiro
長尾景
https://www.youtube.com/@NagaoKei
甲斐田晴
https://www.youtube.com/@KaidaHaru
■10/1（水）
※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします
■19〜21時出演枠
YASU
https://www.youtube.com/@YASUGOYA
ぷちぷち
https://www.youtube.com/@putiputi_dayo
ひなこ
https://www.youtube.com/@hinako_dayo
■22〜24時出演枠
シャークん、スマイル、Akira、ピヤノ（モノパス）
https://www.youtube.com/@mono-pass
■10/2（木）
※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします
■19〜21時出演枠
西園寺メアリ
https://www.youtube.com/@Mary_Saionji
柚原いづみ
https://www.youtube.com/@Izumi_Yunohara
堰代ミコ
https://www.youtube.com/@Mico_Sekishiro
島村シャルロット
https://www.youtube.com/@Charlotte_Shimamura
■22〜24時出演枠
黒井しば
https://www.youtube.com/@KuroiShiba
夢追翔
https://www.youtube.com/@YumeoiKakeru
町田ちま
https://www.youtube.com/@MachitaChima
■10/3（金）
※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします
■16〜18時出演枠
ふうはや（いんく）
https://www.youtube.com/@fuughaya
りもこん（いんく）
https://www.youtube.com/@Rimokon
しゅうと（いんく）
https://www.youtube.com/@_syuuto
かざね（いんく）
https://www.youtube.com/@KazaneN
■19〜21時出演枠
マサイ、モトキ、ダーマ（フィッシャーズ）
https://www.youtube.com/@FischersGames
■22〜24時出演枠
赤髮のとも
https://www.youtube.com/@akagaminotomo
木村良平
https://www.youtube.com/@良平は酒飲みながらゲームしたい
岡本信彦
https://www.youtube.com/@SEIYOUTUBE
さとみ
https://www.youtube.com/c/さとみちゃんねる
■10/4（土）
※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします
■16〜18時出演枠
eoheoh、FB777（MSSP）
https://www.youtube.com/@MSSP
クロノア
https://www.youtube.com/@kuronoa
トラゾー
https://www.youtube.com/@torazo_studio
■19〜21時出演枠
富士葵、キクノジョー
https://www.youtube.com/@Aoich
天開司
https://www.youtube.com/@tenkaitsukasa
■22〜24時出演枠
リゼ・ヘルエスタ
https://www.youtube.com/@LizeHelesta
戌亥とこ
https://www.youtube.com/@InuiToko
アンジュ・カトリーナ
https://www.youtube.com/@AngeKatrina
■10/5（日）
※配信URLは情報が更新され次第、随時アップデートします
■13〜15時出演枠
月ノ美兎
https://www.youtube.com/@TsukinoMito
樋口楓
https://www.youtube.com/@HiguchiKaede
静凛
https://www.youtube.com/@ShizukaRin
壱百満天原サロメ
https://www.youtube.com/@HyakumantenbaraSalome
■16〜18時出演枠
ぴくと
https://www.youtube.com/@p1kt
しにがみ
https://www.youtube.com/@sinichaaan
鬱先生
https://www.youtube.com/@maziyaba
■19〜21時出演枠
エーミール、シャオロン、ショッピ、ゾム（まじめにヤバシティ）
https://www.youtube.com/@maziyaba
■22〜24時出演枠
らっだぁ
https://www.youtube.com/channel/UClNdVSK1uy2xFHTaXZYXopw
ぺいんと
https://www.youtube.com/@peintooon
ぐちつぼ
https://www.youtube.com/@gutitubo
マイクラ肝試し2025 アップデート情報
今年はミニゲームの釣り、ルルイエライド、フグ射的、瓦割り、モグラ叩きなどそれぞれアップデートされています。フグ射的では、常設台数が2台に増えており、瓦割りでは、瓦の枚数が10枚増え、40枚のより難易度の高い瓦割りに挑戦することができるようになりました。
また、今回新エリアとして「戦艦島」が追加されました。2015年の肝試しマップが10年ぶりにリニューアルされての登場になります。そのほかにも、様々な要素が追加されているので、ぜひ皆さんの目でお確かめくださいー！
#マイクラ肝試し2025 - Book of Märchen - ロビーサーバー紹介
https://www.youtube.com/watch?v=B648zgFAL8U
マイクラ肝試し小説化！
「マイクラ肝試し 2025 Book of Märchen」を題材にした小説が、9月24日（水）に角川つばさ文庫より発売されました。マイクラ肝試し2025をより楽しめるような内容になっていますので、この機会にぜひ手にとってみてください。
・販売サイト カドスト
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322503001400/
ミタクルブロック発売！
マイクラ肝試し2025で登場する「クーにゃん」をモデルとした、ミタクルブロックが発売されています。10月15日（水）までの販売となりますので、この機会にお見逃しなく！
・クーにゃん ミタクルブロックコラボフィギュア
https://store.mitacleblock.com/products/vtuber_queue01-001
・クーにゃん + ステージセット
https://store.mitacleblock.com/products/vtuber_queue01-002
スポンサーカード
BOOTHショップで販売される毎年大人気のスポンサーカードです！
童話をモチーフにしたかわいらしいデザインになっていますので、イベントの思い出にぜひこの機会をお見逃しなく！
・不思議の国のアリス デザイン
・赤ずきん デザイン
・ヘンゼルとグレーテル デザイン
・小説表紙デザイン
スポンサーカードとあわせて、Tシャツとアクリルキーホルダーも販売しています！
・Tシャツ
・アクリルキーホルダー、缶バッジ
・クーちゃん★ねる公式ショップ
https://queuechannel.booth.pm/
感想用、実況用ハッシュタグ
今年は、『#マイクラ肝試し2025』感想用、実況用ハッシュタグになりますので、たくさんポストして一緒に盛り上がりましょう！
今年はどんな仕掛けや参加者のリアクションがみれるのでしょうか？
お見逃しなくー！
取材・文・編集：かとじゅん