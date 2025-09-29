「女だらけの水泳大会」“ポロリ＆自由恋愛の実態を大暴露「ギルガメ」裏側も！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。9月25日（木）の放送は、「男を骨抜きにした衝撃のテクニシャンSP」をお届け！
【動画】「女だらけの水泳大会」“ポロリ＆自由恋愛"の実態を大暴露！「ギルガメ」裏側も！＆AV界のメジャーリーガー！
1991年に放送開始したテレ東のお色気番組「ギルガメシュないと」は、セクシー女優やグラドルらによる、今では放送できないエッチな企画が大人から思春期の男子までを釘付けにし、裏番組のオリンピックよりも高視聴率を叩きだした伝説の番組。
中でも人気を博したのが、お色気タレントの水谷ケイで、20歳の時に番組のオーディションを受けて出演が決まるが、聞いていた以上の過激な内容に最初は戸惑ったという。
「夜食ばんざい」というコーナーでは、裸にエプロンで脚立に乗ったことも。
しかし、ポロリも厭わず出演した番組のギャラは、1人1〜1.5万円。彼女は月給制で月30万円だったため、Vシネマの出演料などをはじめ「歩合制にしておけばよかった」と当時を振り返る。
お色気タレントとして人気が出た水谷は、人気アイドルが総出演する「女だらけの水泳大会」にも出演。事務所もOKした上で、番組の目玉の1つ“ポロリ要員”として呼ばれていたが、なんと本人は、事前にそれを知らされていなかったそう！
だが当時「目立った方が勝ち」という姿勢だった彼女は、「（事前に知らされて）理解していたら、仕事だから、ポロリでも何でもする」と思っていたという。
水泳大会は、タレントが前日入りしてホテルで缶詰状態に。一部の人たちの間では“自由恋愛の場”と化しており、水谷の部屋にも出演するスポーツ選手から電話がかかってきたが、そこはお断りしたとか。
MCの名倉潤も番組出演の経験があり、自由恋愛の噂は耳にしていたが、彼は上島竜兵の部屋で飲んでいたという。
水谷は現在、カラオケバーのママとして働いている。
カントリー娘。のメンバーだった斎藤みうなは、アイドル引退後、セフレ女子に。アイドル時代は恋愛禁止だったため、引退後はその反動で、性に開放的になってしまったという。
ミス東大と仲良くなった彼女は、豪邸でのお花見に誘われたことを機に、ハイスペック男子と女性が集う港区飲みに参加。
男性は30代の起業家が多く、知り合った男性と交際を始めるが、彼には多くのセフレがいて、最初は受け入れるまで数カ月かかったという。
そんな彼女、最高で4人のセフレがいたことも！ 斎藤はセフレ経験を活かして、セフレの2番手に甘んじている女子向けの恋愛セミナーを開催し、どうすれば1番手と立場を逆転できるのかをレクチャー。
斎藤によると、本命彼氏だけに執着すると尽くす側になってしまい、対等な関係を保てないので、複数の男性にアプローチして執着を分散し、本命以外に都合のいい男性を確保しておいたほうがいいそう。すると、本命彼氏の前でも心に余裕ができ、1番手になる可能性が高まるという。
斎藤は、新たにオンラインサロン「みうなのハイスペック恋愛サロン」を開設。悩みを抱える女性の婚活や、出産を応援する活動をしている。
【動画】「女だらけの水泳大会」“ポロリ＆自由恋愛"の実態を大暴露！「ギルガメ」裏側も！＆AV界のメジャーリーガー！
1991年に放送開始したテレ東のお色気番組「ギルガメシュないと」は、セクシー女優やグラドルらによる、今では放送できないエッチな企画が大人から思春期の男子までを釘付けにし、裏番組のオリンピックよりも高視聴率を叩きだした伝説の番組。
中でも人気を博したのが、お色気タレントの水谷ケイで、20歳の時に番組のオーディションを受けて出演が決まるが、聞いていた以上の過激な内容に最初は戸惑ったという。
「夜食ばんざい」というコーナーでは、裸にエプロンで脚立に乗ったことも。
しかし、ポロリも厭わず出演した番組のギャラは、1人1〜1.5万円。彼女は月給制で月30万円だったため、Vシネマの出演料などをはじめ「歩合制にしておけばよかった」と当時を振り返る。
お色気タレントとして人気が出た水谷は、人気アイドルが総出演する「女だらけの水泳大会」にも出演。事務所もOKした上で、番組の目玉の1つ“ポロリ要員”として呼ばれていたが、なんと本人は、事前にそれを知らされていなかったそう！
だが当時「目立った方が勝ち」という姿勢だった彼女は、「（事前に知らされて）理解していたら、仕事だから、ポロリでも何でもする」と思っていたという。
水泳大会は、タレントが前日入りしてホテルで缶詰状態に。一部の人たちの間では“自由恋愛の場”と化しており、水谷の部屋にも出演するスポーツ選手から電話がかかってきたが、そこはお断りしたとか。
MCの名倉潤も番組出演の経験があり、自由恋愛の噂は耳にしていたが、彼は上島竜兵の部屋で飲んでいたという。
水谷は現在、カラオケバーのママとして働いている。
カントリー娘。のメンバーだった斎藤みうなは、アイドル引退後、セフレ女子に。アイドル時代は恋愛禁止だったため、引退後はその反動で、性に開放的になってしまったという。
ミス東大と仲良くなった彼女は、豪邸でのお花見に誘われたことを機に、ハイスペック男子と女性が集う港区飲みに参加。
男性は30代の起業家が多く、知り合った男性と交際を始めるが、彼には多くのセフレがいて、最初は受け入れるまで数カ月かかったという。
そんな彼女、最高で4人のセフレがいたことも！ 斎藤はセフレ経験を活かして、セフレの2番手に甘んじている女子向けの恋愛セミナーを開催し、どうすれば1番手と立場を逆転できるのかをレクチャー。
斎藤によると、本命彼氏だけに執着すると尽くす側になってしまい、対等な関係を保てないので、複数の男性にアプローチして執着を分散し、本命以外に都合のいい男性を確保しておいたほうがいいそう。すると、本命彼氏の前でも心に余裕ができ、1番手になる可能性が高まるという。
斎藤は、新たにオンラインサロン「みうなのハイスペック恋愛サロン」を開設。悩みを抱える女性の婚活や、出産を応援する活動をしている。