新車200万円台！ トヨタ「新シエンタ」どこが変わった？ 全長4.2m級「ちょうどイイクルマ」のスゴさとは！ “かゆいトコ”に手が届いた「改良点」に旧型オーナーも悔しがる!?

ちょっぴりタフな「ほっこり系」!? トヨタ「シエンタ」がさらに進化した！

トヨタは2025年8月5日、コンパクトミニバン「シエンタ」を一部改良しました。価格（消費税込み）は207万7900円からです。

外観こそ変化はないものの、中身は大きく進化したといいますが、新たなシエンタはどのような点が改良されたのでしょうか。

一部改良の「新シエンタ」どこが変わった!?

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新シエンタ」の「改良ポイント」です！ 画像で見る（30枚以上）

市街地でも扱いやすいコンパクトサイズのボディに、両側スライドドアを備えて2列シート・5人乗り仕様と3列シート・7人乗り仕様を設定しているシエンタは、“トヨタ最小ミニバン”として進化してきました。

初代から大切に受け継がれているのは、誰もが安心して快適に過ごせる「やさしいクルマ」であることです。

3代目となる現行モデルは、2022年8月に登場しました。

ほっこりフレンドリー系のデザインながら、ややアウトドアテイストも感じさせる絶妙なさじ加減がお見事。ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm（FFモデル）のコンパクトさで5ナンバー枠に収まります。

新世代1.5リッター直列3気筒「ダイナミックフォース」ガソリンエンジンとモーターを組み合わせた軽快かつ上質なハイブリッドと、1.5リッターガソリンエンジンの2タイプが用意されています。

そんなシエンタがこのたび一部改良を受け、さらに便利さと安心感が向上したということで、さっそく試乗してきました。

今回の試乗車はハイブリッドの2列・5人乗りモデルで、低いフロアで高さのある大容量ラゲッジを備えるモデルです。

現行モデル登場の際に約6cmほど高くなった全高のおかげもあり、スライドドアの開口部の高さがアップして乗り降りがさらにスムーズになったシエンタ。

室内は天井までの高さが130cm確保されているので、子供が立って着替えをする際にも余裕の空間です。

上級グレード「Z」はファブリックがあしらわれたオシャレなインパネが備わります

インテリアの雰囲気は、肌触りのいいニット調素材のシートや落ち着いたカラーコーディネートのインパネなどで、お部屋感覚のホッとする空間。ポケットなどの収納スペースやフックもあり、従来から使いやすさは十分でしたが、今回はシフトサイドポケットが劇的に進化しています。

「手が届きやすいところにドリンクホルダーが欲しい」という声や、「スマートフォンを置く場所が欲しい」という声に応え、500mlのペットボトルがすっぽりと収まるカップホルダーとして使える深さがありながら、上部の工夫でスマートフォンをフラットに置くことができ、充電ケーブルを通すくぼみがあるので充電中の収納もキレイに決まります。

またちょっとした小物入れがあるので、充電ケーブルをはじめコインやキーなどを収納するのにも便利になっています。

前席のアームレストが運転席のみとなることや、後席の背もたれがちょっと低く感じること、後席用のエアコン吹き出し口がないことなど、ミニバンとして欲をいえば気になるところはあるものの、後席の足元までフラットなフロアで見通しがよく、前席から後席へのウォークスルーができる室内は、心地よく便利に過ごせる空間となっています。

旧型オーナーも悔しがる!? 欲しかった装備や機能が加わった！

そして今回、ドライブする上での安心感やストレス軽減につながる、細やかな装備が加わっているのもトピックです。

まずは、従来は足踏み式だったパーキングブレーキが電動パーキングブレーキになり、オートブレーキホールド機能を搭載した点が挙げられます。停止中にブレーキペダルから足を離しても、停止保持をしてくれるようになりました。

電動パーキングブレーキ＆オートホールドの採用に加え、スマホも置きやすいカップホルダー部の改良も見逃せない！

信号待ちや坂道での停止時など、ずっと踏み続けているのは負担が大きいものでしたが、これなら足の疲れも軽減されるはずです。

アクセルペダルを踏めば自動で解除され、再発進することができますが、ギクシャク感がなくスーッとなめらかに走り出せたところに感心しました。

また、一度パワーをオフにしても、次にオンにしたときにブレーキホールドやドライブモードの設定がリセットされることなく、同じ設定が継続される「ブレーキホールドスタンバイメモリー機能」もトヨタ初採用。

これで、出発するたびに毎回スイッチを押さなくてはならないストレスがなくなりました。

なぜ今、この機能を設定したのかとトヨタの開発者に質問したところ、従来はまだブレーキホールドの機能を知らない人が多かったため、複数人で運転する場合に「オンにした記憶がないのにオンになっている」「オンになっていると思ったらなっていなかった」といった万が一のリスクを考慮し、最善策をとっていたとのこと。

でもすでにブレーキホールドという機能が普及してきて、認知度が高まったと判断したことから今回の搭載に踏み切ったとのことでした。

ブレーキという、クルマの重要な基本性能だからこそ慎重に安全第一で考えているのは、シエンタがミニバンのエントリーモデルの役割を担う“やさしいクルマ”ゆえではないでしょうか。

かゆいところに手が届く！ ドライバーにも嬉しい地道な改良が加わった「新シエンタ」

また、運転操作を先読みしてステアリング操作や減速をサポートしてくれる「PDA（プロアクティブドライビングアシスト）」に、新たに車線内走行時の「常時操舵支援機能」が追加されました。

これは、ステアリングの反力を適宜変えることで、不要な操作を抑制したり、操舵の遅れを防止してくれる機能。

直線では動かしやすさを損なわない程度に反力を上げ、フラフラするような不要な操作を抑制してくれます。

カーブでは、入り口で操作方向のみ反力を下げて操作を促し、旋回舵角付近の反力をあげることで回しすぎないようにしてくれて、カーブ出口では操作方向のみ反力を上げて戻しやすくしてくれるという、先読みによる細やかな制御です。

おかげでスーッときれいな弧を描いて曲がることができると感じました。

これなら、初めて走る道でどのくらいのカーブかがわかりにくいところでも、不安感が軽減されると思います。

そのほか、全車速追従機能付レーダークルーズコントロールの停止保持機能が全車に標準装備となり、さらに安心感が高まっています。

コンパクトなのに「荷室の使い勝手もサイコー！」なんです

最後に、5人乗りシエンタならではのウリである荷室について。

大容量ラゲッジは横幅が1265mm、奥行きが840mm、高さが1055mmあります。

後席は先代より60mmほど低くチルドダウンできるようになっており、倒せば奥行きは2045mmに広がるので、身長180cmの大人が寝ても大丈夫。車中泊にも向いていると思います。

後席を倒すと小型モデルとは思えないほどの広大な荷室空間が広がる「シエンタ」5人乗りモデル

ちなみに3列シート・7人乗りモデルは、2列目シートの床下に3列目シートが格納できるのが特徴です。

ライバル車にある3列目シートを跳ね上げる格納方法だと後方視界に入ったり、荷室の上部が狭くなるというデメリットがあります。

その点シエンタの7人乗りは3列目シートが隠れるので、普段は5人乗りとして使うことが多い人にも使いやすくなっています。

※ ※ ※

最小回転半径は5.0mと、街中での取り回し性能も抜群のシエンタは、今回の一部改良でさらに“新たなやさしさ”を手に入れました。

日常のシーンだけでなく、レジャーなどいろんなことにもっと使いたくなるコンパクトミニバンへと着実に進化しています。