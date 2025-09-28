3種の国産ホップの個性を最大限に引き出し、クラフト寄りの個性と遊び心を秘めた「エビス クリエイティブブリュー和奏」。フードアナリスト・中山秀明さんが、定番「ヱビスビール」と比較しながら、その個性や食事との相性を解き明かします。

エビス クリエイティブブリュー和奏

アルコール成分：5.5％

原材料：麦芽（外国製造又は国内製造（5％未満））、ホップ

YEBISU CREATIVE BREW 第9弾。YEBISU BREWERY TOKYOで提供されていた「Elite Hop」の知見をもとに開発。特徴の異なる3種の国産ホップの個性を最大限に引き出した、力強く優美な味わい。



「ヱビスらしいどっしりしたコクと、ほんのり甘みをもった麦汁のうまみを感じつつ、ミドルからラストにかけての爽快感とキレが絶妙で、余韻はすっきり爽快。ホップは、清涼感のある果実味とシャープな苦みを演出している印象で、繊細ながら個性もある不思議な香りです。

この香りは、サッポロビールが誇る名作ホップ『ソラチエース』にも通じますが、キャラクターは本商品に使われているほうが洗練されています。本家のヱビスと比べると、クラフト寄りの個性と秘めた遊び心が、よりわかりますね。

ペアリングは、焼きなす、さんまの塩焼き、キノコのホイルやき（素焼き）がオススメ。『和奏』とあるように、醤油やダシの効いた料理など、和食に合わせるとイイと思います」（中山）

青：エビス クリエイティブブリュー和奏

黄色：ヱビスビール

■エビス クリエイティブブリュー和奏

キレ：3.5 コク：3.5 苦味：2.5 甘み：2.5 香り：3



■ヱビスビール

キレ：3.5 コク：4 苦味：2 甘み：2 香り：2.5

