¡¡£²£°£²£°Ç¯¤ËÀéÍÕ¸©Î©¹â¹»¤Î¶µ°é¼Â½¬¤Ç»ØÆ³¶µÍ¡¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þÂç³Ø£´Ç¯¤À¤Ã¤¿»Ô¸¶»Ô¤Î½÷À¡Ê£²£·¡Ë¤¬¸©¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¸©¤¬Ìó£³£±£²£´Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬£²£µÆü¤Î¸©µÄ²ñÊ¸¶µ¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï£²£°Ç¯£±£±·î¡¢¸©Î©µþÍÕ¹â¤Ç¤Î¶µ°é¼Â½¬¤Ç¡¢ÃËÀ¶µÍ¡¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¯¤º¤Ê¶µ°÷¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈË½¸À¤ò¸À¤ï¤ì¡¢ÃËÀ¶µÍ¡¤Î½³¤Ã¤¿¤´¤ßÈ¢¤¬Â¼ó¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¤ÎË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡£½÷À¤Ï£µÆü´Ö¤Ç¼Â½¬¤ò¼Âà¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î£²£±Ç¯£··î¤Ë¤ÏÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ±£±£°·î¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï£²£³Ç¯£±£±·î¡¢¼£ÎÅÈñ¤Ê¤É£±£°£²£°Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¡£ÀéÍÕÃÏºÛ¤Ï¡¢½÷À¤¬½¢Ï«¤Ç¤¤Ê¤¤º£¸å£±£°Ç¯´Ö¤ÎÂ»³²³Û¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿£³£±£²£´Ëü£·£´£³£±±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÆâÍÆ¤È¤¹¤ëÏÂ²ò°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÈÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤Ã¤¿¤¬¡¢¸©Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¼õ¤±¡¢ÏÂ²ò¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£¸©µÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Î¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£°·î²¼½Ü¤ËÏÂ²ò¤¬À®Î©¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¸©¤Ï¡¢ÃËÀ¶µÍ¡¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£