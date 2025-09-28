この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube番組「上西一美のドラレコ交通事故防止」で、交通事故防止コンサルタント・上西一美氏が「停止時の車間距離不足 前にも後ろにも逃げ場なし」と題し、クルマ運転時の停止中の車間距離について徹底解説した。



上西氏は視聴者から寄せられた「停止時、どれくらい車間を空けるべきか？」というリクエストに応じ、自らの見解を語った。「僕は普段、セミナーなどでは5メートルぐらいの車間距離を確保してくださいとお伝えすることが多いです」と語り、最低でも車1台分以上の間隔を取ることを推奨。その理由について「車間距離を詰めた状態で追突された時のリスクは非常に怖い。特に大型車の後ろについた場合は、死亡事故になり得る」と強調した。



さらに上西氏は、「人間はミスする生き物」「ミスをする前提で車間距離を多めに取ってほしい」と、運転中の“うっかり”による衝突事故の多発事例にも警鐘を鳴らす。また、「周りの車が動いたと勘違いし、きちんと前方確認をせずに発進してしまう事故も多い。まずはしっかりと確認することが大事」と基本の大切さを説いた。



加えて、「前の車が故障などで動けなくなった場合、停車位置が近いとバックでしか進路変更できずリスクが増える。一回でしっかり進路変更できる距離を取るべき」と理由を細かく解説。また、車間距離を空けるときのリスクとして「空いた空間に歩行者やバイクが入り込むケースもある」と注意を喚起。「車高の高い車の場合は特に、発進前にホージュミラーを見てから動き出してほしい」と運転時のポイントを加えた。



動画の締めくくりで上西氏は「停止時の車間距離、最低でも5m以上はしっかり確保して、皆さんが事故に遭わないようにしてほしい」と重ねて強調。「コメントや高評価もお待ちしてます。皆さん、ご安全に」と視聴者に呼びかけ、動画を終えた。