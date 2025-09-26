【感動】洗濯しようとしたら…夫の隠しサプライズに6.3万いいね「最高の旦那様」「気持ちが嬉しい」【ママリ】

夫からの最高のプレゼント

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、みみ(@monbura96631411)さんの投稿です。

みみさんはある日、洗濯をしようとランドリールームへ。すると洗濯機の上に置かれていたのは…？話題の投稿がこちらです。

洗濯しようと思ったら夫から……



こんなサプライズ嬉しいに決まってる

泣いていいですか😭😭😭❤️

洗濯機の上に置かれていたのは、ご主人からのアクセサリーのプレゼント。しかもステキな手紙付きで、突然の夫からの愛情を感じて、みみさんはとても感動したそうです。家事に追われる日常の中で、予想もしないタイミングで訪れた粋なサプライズ。ご主人からの「君を大切に思ってるよ」の想いに、思わず泣いてしまいそうです。



この投稿には「最高の旦那様ですでもさ 大好きな人と結婚したんだもん こんな気持ちずーっとみんながもっていて欲しいですよね」「プレゼントも嬉しいけど、気にかけて労ってくれる気持ちが嬉しいんですよね～ 素敵なご主人で羨ましいです」といったリプライがついていました。日常の家事の時間が一生忘れられない瞬間に変わった素敵なエピソードでした。

