学生カップルに直撃！「思い出No.1はディズニーシー」「お互い約30万円貯金」将来の夢も明かす
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで公開された「美男美女カップルにインタビュー」動画では、19歳学生カップルのお兄さんとお姉さんに直撃。動画の中で二人の出会いや交際のきっかけ、アルバイト事情や将来の目標、さらに気になる貯金額まで赤裸々に語られた。
インタビュー冒頭、「お二人の関係は？」という質問に「カップルです」と即答した二人。出会いについては、「自分がサッカーしてて、応援をしてくれてたというか。ファンに手を出したみたいな？」という問いに「そうです」と照れながら認めた。さらに、「自分が高校3年生の時」に出会いがあったことや、「可愛くて気になっちゃいました」と交際のきっかけを振り返った。
学校は別だったものの、サッカー観戦がきっかけで「サッカー好きで見に行ってたんですよ。その時にフォローしました」とお姉さんが語り、SNSからの交際スタートとなった模様。
バイト事情については「カフェ」「ラーメン屋」とそれぞれ異なる店舗で働いていると明かし、時給について「1350円」「1200円」とそれぞれ高めの水準もアピール。呼び名は「カノンちゃん」「ヒロくん」と、お互い名前で呼び合い仲の良さを覗かせた。
将来の夢について尋ねられると、お兄さんは「経営者」「お父さんの会社を継ぐ」と語り、家業は建設業であることを公表。お姉さんも「私の父もアパレルの経営者してて、秘書になれるように」と将来への思いを口にした。
気になる貯金額については「全バスで30くらい」「同じくらいです」とほぼ同額であることを披露し、堅実な金銭感覚をアピール。
「一番思い出に残ってるデートは？」の問いには、お互いに「せーの」と声を揃え「ディズニーシー！」と回答。「ありがち、くそ。」と照れ隠しの本音が飛び出す場面もあり、終始和やかなムードで動画は締めくくられた。
