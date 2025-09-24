この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、スズキの営業マンになりきってその魅力を徹底解説する人気企画「勝手にせぇるすまん」の最新動画を公開。今回は、軽スーパーハイトワゴン市場で高い人気を誇るスズキの新型「スペーシアカスタム」を取り上げ、絶対王者のN-BOXやタント、デリカミニといった強力なライバルたちと比較しながら、その実力を忖度なしで評価した。



まずワンソク氏が絶賛したのは、内外装の質感の高さだ。「軽自動車らしからぬ灯火類の質感」と評するフロントマスクは、シーケンシャルウインカーを標準装備。内装についても「明らかに他の軽よりコストがかかった内装が良い感じですよ」とコメントし、ピアノブラックやボルドー色の加飾パネルなど、部品点数の多さがもたらす上質感を高く評価した。



装備面では、利便性を追求した機能が際立っている。特に注目されたのは、使い勝手の良い収納スペースだ。「収納の優秀さは軽トップクラス」と語り、助手席下の隠し収納やアームレストボックスなど、デッドスペースを巧みに活用した設計に感心。さらに、後席にはスズキ独自の「マルチユースフラップ」が装備されており、オットマンや荷物のストッパーとして使える多機能性が紹介された。



動画内では、以下のようなポイントでスペーシアカスタムの優位性が語られている：



・快適装備：N-BOXやタントにはないステアリングヒーターや、後席の快適性を高めるサーキュレーターを完備。



・インフォテインメント：9インチナビのホーム画面は「めちゃくちゃ使いやすい」と絶賛。3画面を同時に表示できる機能性が評価された。



・走行性能と燃費：マイルドハイブリッド搭載により「静かで上質な発進が可能」。実燃費もライバル車より優れていると指摘。



・先進安全装備：全車速追従機能付きクルーズコントロールに加え、カーブ前で自動減速する機能など「軽自動車としてはかなり優秀」な運転支援性能を誇る。



一方で、後席の足元スペースの広さや乗り心地の一部ではライバルに譲る点も正直に指摘。それでもなお、「装備を考えるとコスパは良い」と結論付け、購入を検討するユーザーに向けて総合的な魅力と判断材料を提示している。