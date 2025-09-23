9月22日、8人組アイドルグループ「timelesz」の新メンバーである寺西拓人、原嘉孝、橋本将生（まさき）、猪俣周杜（しゅうと）、篠塚大輝が、ヘアケアブランド「8 THE THALASSO」の新CMに出演することが発表された。

新メンバー5人の露出は絶えないが、篠塚が出演したバラエティ番組『ザ！ 鉄腕！ DASH！！』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）の動向が不安視されていて──。

篠塚は8月3日に同番組の人気企画「新宿DASH」に出演した。大都会の東京・新宿に宿る自然に生物を呼び戻す企画だが、この回は特別な意味があった。

「元TOKIOの国分太一さんを中心に進行していた企画でしたが、6月にコンプライアンス違反が複数あったことを理由に降板。国分さんに代わって、番組の準レギュラーでtimeleszの松島聡さんが新宿の屋上でぶどう作りをすることになったのです。

番組終盤、松島さんが電話で篠塚さんを呼び出し、助っ人として加わることが明かされました」（スポーツ紙記者）

テロップで「近日放送」と紹介され、期待するファンも多かった。しかし、その後のXでは、

《鉄腕DASHの篠塚くんはどうなったの？1ヶ月は経ってるよね》

《鉄腕DASH 篠塚くんの回地味に待ってるんだけどいつ放送されるん？》

《金髪篠塚、鉄腕DASHに出ててそのまま視聴者放置したまま結構時間経ってたな（忘れてた）いつやんねん、時間ないで》

など、動揺する声が聞かれている。

「“近日公開” とされていましたが、約2カ月経っても放送されていないのです。最新の9月21日の放送回は『DASH島』の造船企画、次回28日も『DASH村』の米作りが放送予定で、松島さんと篠塚さんの『新宿DASH』については触れられない状況が続いています。

『新宿DASH』の予告映像では、2人が作業に取り組む様子が映されたため、すでにロケも終えていると思われます。いつ放送されるのか、気になる人も多いのでしょう」（芸能記者）

2月にtimeleszに加わった篠塚は、一橋大学に在学中という経歴を生かし、クイズ番組への出演を増やしている。そんな彼が『鉄腕DASH』に出ることは大きな話題となったが、不穏な事態も起きた。

「過去に芸能活動をしたことがなく、オーディションで事務所に入った篠塚さんが、ジュニアとしての下積み経験がないまま、『鉄腕DASH』に出ることに不満を抱く向きもあり、放送直後にSNSで炎上してしまったのです。

そうした反応を目にしたのか、篠塚さんは8月5日にInstagramのストーリーズで、《今回の出演に関して、様々な意見があることは真摯に受け止めております》《未熟で至らないところばかりですが、感謝を持って一つ一つの仕事に真剣に取り組んでいきます》とコメントしました。

人気番組に出演が決まったにもかかわらず、本人が謝罪に近いような発信をするのは異例です」（同）

いまだ「篠塚出演回」の動向が不明な状況が続くが、番組のSNSでも異変が見られたという。

「公式Xでは、予告映像やオフショットが投稿され、その回の出演者の写真や動画が添えられることが多いです。ただ、8月3日の放送回に関しては、松島さんの写真はサムネイルで投稿されているものの、篠塚さんの姿はなく、存在を消されるような不穏な扱いになっていました。

こうした経緯もあり、いまだに篠塚さんの出演回が放送されないことに戸惑うファンもいるのだと思われます」（同）

松島と篠塚がぶどう作りに苦心する姿が “解禁” される日は、はたして──。