地元に愛される世田谷・松陰神社の帰りに寄りたい！　“季節のブレンド茶”と“湯葉の新感覚ミルフィーユ”を味わう大人のティータイム

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・世田谷にある松陰神社前のカフェ『SOUEN』です。

小さな街にオープンしたあの名店が手がける新しい日本茶カフェ

日本茶の新しい可能性を探ってきた表参道の『櫻井焙茶研究所』が、もっと身近にお茶を感じて欲しいと開いたのがここ『SOUEN』。「ハレとケでいえばあちらがハレ、こちらはケのイメージです」と店長の今村さん。お茶1杯から飲める気軽さで、ワークベースとして仕事をする人も大歓迎とか。

季節のブレンド茶726円 「季節のブレンド茶」は3種から選べる。旬の果物を使い、相性のいいハーブなどをブレンドしている

おすすめは3種ある「季節のブレンド茶」。それはまるでカクテルのレシピを思わせる手法で、例えば華やかな香りと清涼感のある烏龍茶に、リンゴでボディを、カレンデュラで華やかな香りをプラスする。

また「紅茶とスパイス」は淹れ方からしてユニーク。イブリックというトルココーヒーの抽出器を使い、野性味のある在来種のお茶にサッと熱を入れる。これでごぼうを思わせるアーシーなテクスチャーを引き出し、シナモンなどのスパイスに寄り添わせる。

夜にはお茶を使ったカクテルも登場。カジュアルラインでありながら、秀逸なバーの顔も持つ、本店のDNAもきちんと感じさせてくれる。

のどかな松陰神社前にほっこりできるカフェができました

［店名］SOUEN

［住所］東京都世田谷区若林3-17-11 石田ビル 1階

［電話］なし

［営業時間］11時〜22時（21時LO）、日・祝11時〜19時（18時LO）

［休日］水

［交通］東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩1分

