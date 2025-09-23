東京世界陸上が閉幕

陸上の世界選手権東京大会は21日に閉幕。心打たれる数々の名シーンが生まれた。そんな中、第6日の18日に行われた女子5000メートル予選に出場した山本有真（ゆま、積水化学）は、田中希実（New Balance）とのレース後のやり取りが話題に。自身のインスタグラムで写真とともに、今後の決意を記した。

予選1組、山本は自らのため、そして田中のためににレースを先頭で引っ張った。18位で予選落ちとなったが、田中は4大会連続の決勝進出。疲れ果てたレース後、2人は手を握り、ハグで健闘を称えあった。

インスタグラムにその写真を投稿した山本は「誰かのために。誰かと一緒に頑張る。それだけで、不思議なくらい内側から力が湧いてくる。1人だったらきっと怖かったはずなのに、気づけば怖さより楽しみの方が大きくなっていました。尊敬する背中はまだまだ遠いけど、私なりに一歩ずつ頑張っていきたいです」とつづった。過去にもあった同じような写真も公開している。

山本は取材に対し、大会前に田中と食事した際に「つくってほしいペースがあったら言ってください」と聞いたという。スローペースのラスト勝負を避けたい田中は、「スローになったら72秒くらいで6周半押してほしい」と答えた。そのペースに乗れば、山本も自己記録を狙える。全力で作戦を遂行した。

美しき献身を見せた山本の写真には、ファンから「有真選手と田中希実選手の関係すてきすぎます」「田中さんの愛、有真さんの感謝とリスペクト めっちゃカッコいい」「家族に、今回の有真さんと田中さんのエピソード思わず熱く語りました」「このシーンは本当に好きでした」などとコメントが書き込まれている。



（THE ANSWER編集部）