ローソン、まるでスイーツのような新作ベーカリー「至福のマロン&マロン」「至福のチーズ&チーズ」を発売
ローソンは9月23日より、トッピング、クリーム、ホイップの3つを楽しめる新作ベーカリー2種を、全国の「ローソン」店舗にて販売している。
ローソン、左「至福のマロン&マロン」、右「至福のチーズ&チーズ」
今回の新作ベーカリーは、まるでスイーツのような味わいの「至福のマロン&マロン」と「至福のチーズ&チーズ」の2種類。
「至福のマロン&マロン」は、しっとりとしてくちどけの良い生地の中に、濃厚な味わいの和栗クリーム、すっきりとした味わいのマロン風味ホイップを入れたスイーツパン。さらに、洋菓子風に仕立てた洋酒を加えた栗あんを上面に絞って焼き上げている。価格は160円。
「至福のチーズ&チーズ」は、しっとりとしてくちどけの良い生地の中に、チーズケーキ風に仕立てたチーズクリーム、すっきりとした味わいのチーズホイップを入れ、上面にチーズクリームとクッキーソボロをトッピングしたスイーツパンとなっている。価格は181円。
