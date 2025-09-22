「シルバニアファミリー展40th」名古屋会場でグリーティングや新作グッズなどが目白押し！
世界80以上の国と地域で愛されてきたドールハウスシリーズ「シルバニアファミリー」の大規模企画展覧会「シルバニアファミリー展40th」の見どころや気になる展覧会情報が到着！ シルバニアファンの方、シルバニアファミリーが気になる方はぜひチェックを♪
☆展覧会だけのオリジナル衣装の人形などをチェック！（写真13点）＞＞＞
1985年の発売以来、世界80以上の国と地域で愛されてきたドールハウスシリーズ「シルバニアファミリー」の大規模企画展覧会「シルバニアファミリー展40th」が、2025年11月8日（土）〜11月30日（日）の期間、金山南ビル美術館棟（旧名古屋ボストン美術館）で開催される。
本展名古屋会場より新発売されるグッズや、シルバニアファミリーくじやマスコットグリーティング、SNS投稿キャンペーンなど、「シルバニアファミリー展40th」でしか楽しむことが出来ないコンテンツが目白押し♪ 早速新着情報をチェックして、展覧会に備えよう。
まずは名古屋会場よりリリースされる新作アイテムとして、展覧会オリジナルイラストがデザインされたアイテムが多数登場。
本展イラストのドレスを身にまとったドールがデザインされた「サガラ刺繍」がとっても可愛いポーチやランチトートバッグのほか、チェーンが付属した持ち運びに便利でチャームとしても可愛いラバーミラーが登場。
注目は展覧会オリジナルお人形の「キーチェーン エクセレントドレスアップセット-はなぞのウサギ・ショコラウサギ・しおかぜウサギの赤ちゃん-」と「ラグジュアリードレスペアセット-ショコラウサギ&みるくウサギ-」。
展覧会だけの、華やかでゴージャスなドレスを身にまとったウサギちゃんたちをぜひお手元にお迎えください♪
そしてイベント情報も到着。
シルバニア村のなかまたちが会場のみんなにごあいさつにやってくる「シルバニアファミリー マスコットグリーティング」が開催決定！
11月8日・9日にはビスケットクマの男の子、15日・16日にはラッコの女の子、22日・23日・24日はショコラウサギの女の子、29日・30日にはシマネコの女の子がグリーティングにやってくる。
各日、11：00、13：00、15：00、17：00を予定している。
そして「シルバニアファミリー森のお家」で大人気の「シルバニアファミリーくじ」も登場。「赤ちゃんカラフルウサギコスチューム」もラインナップされているので、お見逃しなく！
おひとり様1日1会計のみ、1会計につき最大5回までご購入いただける。
会場での思い出で参加できるSNSキャンペーンも開催！
会場に来場して、その様子を指定ハッシュタグを付けてSNSにご投稿いただくと、ステッカーがプレゼントしてもらえるのでぜひ参加してみよう。
本展は、前売りチケット・当日チケットをご用意。前売りチケットは11月7日（金）までの販売となる。
また、ローソンチケットのみで、特典付きの「フレアのダイカットポーチ」付きチケットも登場。特典付きチケットは予定枚数に達し次第販売終了となり、前売期間中に予定枚数に達した場合は当日券でのお取り扱いはないこと、また、会場販売もされないので注意しよう。
（C）EPOCH
☆展覧会だけのオリジナル衣装の人形などをチェック！（写真13点）＞＞＞
1985年の発売以来、世界80以上の国と地域で愛されてきたドールハウスシリーズ「シルバニアファミリー」の大規模企画展覧会「シルバニアファミリー展40th」が、2025年11月8日（土）〜11月30日（日）の期間、金山南ビル美術館棟（旧名古屋ボストン美術館）で開催される。
まずは名古屋会場よりリリースされる新作アイテムとして、展覧会オリジナルイラストがデザインされたアイテムが多数登場。
本展イラストのドレスを身にまとったドールがデザインされた「サガラ刺繍」がとっても可愛いポーチやランチトートバッグのほか、チェーンが付属した持ち運びに便利でチャームとしても可愛いラバーミラーが登場。
注目は展覧会オリジナルお人形の「キーチェーン エクセレントドレスアップセット-はなぞのウサギ・ショコラウサギ・しおかぜウサギの赤ちゃん-」と「ラグジュアリードレスペアセット-ショコラウサギ&みるくウサギ-」。
展覧会だけの、華やかでゴージャスなドレスを身にまとったウサギちゃんたちをぜひお手元にお迎えください♪
そしてイベント情報も到着。
シルバニア村のなかまたちが会場のみんなにごあいさつにやってくる「シルバニアファミリー マスコットグリーティング」が開催決定！
11月8日・9日にはビスケットクマの男の子、15日・16日にはラッコの女の子、22日・23日・24日はショコラウサギの女の子、29日・30日にはシマネコの女の子がグリーティングにやってくる。
各日、11：00、13：00、15：00、17：00を予定している。
そして「シルバニアファミリー森のお家」で大人気の「シルバニアファミリーくじ」も登場。「赤ちゃんカラフルウサギコスチューム」もラインナップされているので、お見逃しなく！
おひとり様1日1会計のみ、1会計につき最大5回までご購入いただける。
会場での思い出で参加できるSNSキャンペーンも開催！
会場に来場して、その様子を指定ハッシュタグを付けてSNSにご投稿いただくと、ステッカーがプレゼントしてもらえるのでぜひ参加してみよう。
本展は、前売りチケット・当日チケットをご用意。前売りチケットは11月7日（金）までの販売となる。
また、ローソンチケットのみで、特典付きの「フレアのダイカットポーチ」付きチケットも登場。特典付きチケットは予定枚数に達し次第販売終了となり、前売期間中に予定枚数に達した場合は当日券でのお取り扱いはないこと、また、会場販売もされないので注意しよう。
（C）EPOCH