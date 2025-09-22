実家で気づいたスマホ代の「ムダ」。料金見直しにおすすめしたい格安SIM「y.u mobile」の魅力とは？

実家に帰省して発覚！ わが家はスマホ代を払いすぎている？

MMD研究所の「2024年9月通信サービスの料金と容量に関する実態調査総務省の家計調査」によると、大手キャリアの携帯の月額料金（通信＋通話＋端末）は、平均9,397円です。一方、格安SIMを利用している方の携帯の月額料金は、平均4,106円です。

もし、ご自身やご家族のスマホ代が9,000円を超えるようなら、家計を見直す絶好のチャンスです。料金プランを見直すだけで、年間数万円の節約につながることもあります。



スマホ代の見直し方法とは？

通信費を抑えるためには、まず「自分や家族がどのくらいのデータを使っているのか」を知ることが重要です。その上で次のような見直し方法があります。

・データ利用量に合わせたプラン変更

大容量プランを契約しているのに毎月5GBも使わないなら、低容量プランに切り替えるだけで数千円安くなることもあります。

・格安SIMへの乗り換え

大手キャリアと同じ回線を利用しながら、低価格で提供しているのが格安SIMです。基本料金が半額以下になることもあり、通信品質も日常利用には十分です。

こうした方法を組み合わせると、家計全体で年間数万円規模の節約につながります。



「y.u mobile」はスマホ代の見直しにおすすめ

数ある格安SIMの中でも、y.u mobileは、スマホ代の見直しにおすすめです。その理由を解説していきます。



ライフスタイルに合わせたプランを選べる

y.u mobileは、シンプルなプラン構成ですが、家族のライフスタイルに合わせたプラン選択が可能です。現在のプランは、図表1です。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データ SMS あり：932円・データ SMS なし：800円 5G B（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データ SMS あり：4,082円・データ SMS なし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

格安SIMをはじめて利用する方にも、わかりやすい内容になっています。さらに、y.u mobileならではの特長として、ギガの「永久繰り越し（100GBが上限）」が挙げられます。



親世代にも安心！ 充実のサポート体制

サポートに対する不安がある親世代にとって「y.u mobile」はおすすめです。

y.u mobileには、y.u mobileヘルプセンターが用意されており、サービスやトラブル時の解決方法などのマニュアルが、掲載されています。

また、申し込みに関する不安や疑問は、「安心でんわ相談」でオペレーターの方に直接聞くことが可能です。

営業は行わず、中立的な立場でアドバイスをすることを理念としたサービスであるため、安心して相談をすることができます。また契約前でも相談できるというのもうれしいポイントです。

チャットサポートが主流である昨今、オペレーターに直接相談できるというのは親世代にとっても安心材料になると思います。また反対に、対面での相談が苦手という方にもおすすめです。



通信エリアの広さ

格安SIMを選ぶ上で、通信エリアの広さは重要です。特に、生活に欠かせないシーンで圏外になると不安になります。

y.u mobileは、株式会社NTTドコモのネットワークを利用しているため、通信エリアが広いというメリットがあります。（※3）ドコモは人口カバー率が高く、全国の人が生活しているエリアのほとんどで電波が届きます。都市部だけでなく山間部や離島など地方でもつながりやすいので、安心です。

※3 サービス利用可能エリアはNTTdocomoの「LTE」利用可能エリア（https://www.nttdocomo.co.jp/area/）に準じます。

基地局から離れた地域や電波受信に障害となる建造物がある地域などでは、ご利用いただけないことがあります。



2.U-NEXTつきプラン

y.u mobileの大きな魅力のひとつが、動画配信サービス「U-NEXT」がセットになっているプランを選べる点です。U-NEXTは、映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

最大の特長は、映画やドラマ、アニメ、雑誌など、見放題作品の豊富さにあります。特に自宅で過ごす時間が多い方には、趣味の時間を充実させるツールとなるでしょう。

また、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入や追加ギガのチャージも可能。スマホの通信だけでなく、エンタメや学びの面も豊かにしてくれるのが、y.u mobileの大きなメリットです。

また「シェア U-NEXT」は、データ容量を分け合ったりU-NEXTアカウントをシェアしたりできるため、家族で利用する際にもおすすめです。



4.万が一のギガ不足にも安心

一般的な通信サービスでは、当月使い切れなかったギガは、翌月末に消滅してしまいます。しかし、y.u mobileなら、使い切れなかったギガは「永久繰り越し」が可能（100GBが上限）です。月ごとの利用差が大きいご家庭でも無駄が無く、安心して使えます。



5.修理費用保険付き

y.u mobileの音声通話SIMをご利用のすべての方に、「修理費用保険」（ユーザー負担は0円）がつきます。破損、水没、故障、全損に対応しており、年間最大3万円までの修理費用を補償。

うっかり落として画面を割ったり、飲み物をこぼして故障したりといった不測のトラブルにも備えられるのが安心です。契約中であれば自動的に保険が適用されるため、スマホを長く大切に使いたい方にもおすすめです。



スマホ代の見直しでゆとりを持った生活をしよう

スマホは私たちの生活に欠かせない存在です。 しかし、その料金が家計の負担になっているなら、一度見直してみるのがおすすめです。

y.u mobileは、シンプルでわかりやすい料金プランに加え、料金を抑えながらも快適なスマホライフを送るための魅力的なサービスを数多く提供しています。

「むずかしそう」「面倒」と躊躇していた方も、この機会にy.u mobileでスマートな料金プランへ切り替えて、家計にゆとりを持たせた新しい生活を始めてみませんか？

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

取扱店舗一覧はこちら

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

現在実施中のキャンペーンはこちら



出典

y.u mobile公式サイト

MMD研究所 2024年9月通信サービスの料金と容量に関する実態調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー