Ryzen向けに純白のAI用ハイエンドマザーASUSの「ROG Crosshair X870E Glacial」は、AMD X870Eチップセットを搭載するE-ATXマザーボード。高度なAIのために設計されたというフラグシップモデルで、「AI Cache Boost」機能により、ローカルLLM性能を最大29%向上できるという。24+2+2フェーズの強力な電源回路を備え、オーバークロックにも適している。価格は260,000円前後。ASUSの「ROG Crosshair X870E Glacial」。オールホワイトの