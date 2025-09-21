この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「スキンシップが新生児の心を育てる！抱っこ癖はつけてOK」

YouTube動画「【単調な毎日】新生児に刺激は必要？有効な遊び方や話しかけ方をご紹介！」で、12人産んだ助産師HISAKOさんが登場。新生児の子育てについて、日々の変化や、遊び方、スキンシップの重要性について実体験を交えながら語った。



動画冒頭、HISAKOさんは生後16日目の赤ちゃんについて「肉がついてきたよね。抱くと手が重くなるくらい」と成長を実感。新生児との関わり方について「ずっと寝かせるだけじゃアカンの？」「刺激を与えたほうがいいのかな？」と悩みつつも、「音楽をかけたり歌を歌ってあげたり、会話やスキンシップが一番」とアドバイスした。



中でも注目されたのが、「いっぱい話しかけてあげる。“何で泣いてんの？”“今日寒いね”とか、日常会話で十分」と、特別な遊びや刺激を与えるより「赤ちゃんに絶対的な信頼感や安心を与えるスキンシップが大事」と強調。肌と肌の触れ合いについて「性教育はここから始まっている。信頼できる人に抱かれて安心できる経験が、その後の人生の“安全かどうかの判断”にもつながる」と独自の見解を明かした。



また“抱っこ癖”についても、「抱っこ癖はつけましょう。泣いたら抱っこしてもらえる安心感が大事」「少し大変でも、要望すれば応えてくれる存在と学ぶのが大切」と現代の考え方を紹介。「普段は忙しくても“ごめん、ちょっと待って”でOK。メリハリをつけて無理せず対応を」とリアルな子育て現場のアドバイスも忘れなかった。



ラストは「怖がらず胸と胸をくっつけて“縦抱き”も新生児期からどんどんやってあげて」と、抱っこのポイントまでレクチャーし、「とにかくスキンシップを大事に」「泣きやんだらラッキー、それぐらいの気持ちで」と温かい言葉で動画を締めくくった。