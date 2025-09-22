¡ÚÆÈ¼«¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤â¡Ä¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×³«²ñ¼°¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÃæ°æÈþÊæ¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ÖÃæ°æ¤µ¤ó¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
1991Ç¯°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÅìµþ2025 À¤³¦Î¦¾å¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØÀ¤Î¦¡Ù¡Ë¡¢¤¬TBS·ÏÎó¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¡¢Ï¢Æü¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
³«ºÅÁ°¡¢Áª¼ê¤è¤ê¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï1997Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤«¤é¡Ç22Ç¯¤Î¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Þ¤Ç13Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ïºò½©¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº× ½©¡Ù¤Ë¡ØÀ¤Î¦¡Ù¤ÎÈÖÀë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Ç¡¢²áµî¤Î¡ØÀ¤Î¦¡Ù¤È¤Ï·ÀÌó·ÁÂÖ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Þ¤Ç¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ°æÈþÊæ¡Ê60¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤ÏÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¤½¤ó¤ÊÃæ°æ¤Î»Ñ¤¬¡ØÀ¤Î¦¡Ù¤Î½éÆü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤«¤é¡ÖÃæ°æ¤µ¤ó¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÃæ°æ¤µ¤ó¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤ä¤Ã¤ÈÅìµþ¤Ç¡ØÀ¤Î¦¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¡ÈÂ´¶È¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤«¤â¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤¬¤Þ¤¿¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È²ù¤·ÎÞ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¤ß¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¶¥µ»¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
TBS¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ°æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¥Õ¥©¥í¡¼¡É¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¡ØTHE TIME,¡Ù¤Ï¡¢£¹·î¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈà½÷¤ò·Þ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª³°¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¥ê¥Ý¡¼¥È¤ä¡¢ÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¼¡ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¡ØóÊÎÛ¡ÙÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ°æ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡ØÀ¤Î¦¡Ù¾ðÊó¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼×¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤É¤ª¤ê¡ØÀ¤Î¦¡Ù¤ò¿Ê¹Ô¤¹¤ëÃæ°æ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¡ÈÉÔÃçÀâ¡É¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤âÃý¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ°æ¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊTBS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤ÎÃæ°æ¤¬¡¢£¹·î18Æü¡¢ÆÍÁ³¡ØÀ¤Î¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£Æ±Æü¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¡È·çÀÊ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀÊ¤ËÃæ°æ¤¬Æþ¤Ã¤¿·Á¤À¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤¿Ãæ°æ¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¤Î´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ°æ¤¬½éÆü¤«¤é£³ÆüÌÜ¤Þ¤Ç´ÑµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¿¥ÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÈà½÷¤òÁÐ´ã¶À¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤ë¤ÈÃæ°æ¤Ï¡Ö»ä¤â¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡Ö»ñÎÁ¤â»ý¤¿¤º¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¡ÊÃæ·ÑÀÊ¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬âÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤Î¤À¡£
ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÃæ°æ¤µ¤ó¤¬´ÑµÒÀÊ¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÞ¤Ï¡È²ù¤·ÎÞ¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÃæ°æ¤µ¤ó¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¤Ï¡Ø¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Þ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤ó¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÉÕ¤±¤ë¡©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ê¤Î¡©¡Ù¡Ø½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç³°¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È²þ¤á¤Æ¿¼ÆÉ¤ß¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶¥µ»¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¸µ¡¹·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡Õ¡Ô½Ð¤¹¤Ê¤éºÇ½é¤«¤é½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢½Ð±é¤ÏµÞî±·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í»¡¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢TBS¹Êó¤Ë¡¢Ãæ°æ¤Î½Ð±é¤¬¤¤¤Ä·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡ÒÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï²óÅú¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ó¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡È¿¥ÅÄ&Ãæ°æ¡É¤ÎÌ¾¥³¥ó¥ÓÉü³è¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»þÂå¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê78¡Ë¡¢¥¿¥â¥ê¡Ê80¡Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤é¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ãæ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÈÌÔ½Ã¸¯¤¤¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢¡ØÀ¤Î¦¤Î¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ÎË½Áö¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃæ°æ¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£18Æü¤â¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ãæ°æ¤µ¤ó¤ò¡Ø»Ð¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢Áª¼ê¤Î¥ì¥¢¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÃæ°æ¤µ¤ó¤¬¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø¤µ¤¹¤¬¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊTBS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
Íâ19Æü¤ÎÄ«¡¢Ãæ°æ¤Î»Ñ¤Ï¡ØTHE TIME,¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥ÉÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¼ÂÊª¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¥Õ¥í¥¢¤Ë¥»¥Ã¥È¡£¹¾Æ£¥¢¥Ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î²£¤ÇÃæ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀìÌçÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¾ì¤ÇÁª¼ê¤Î³èÌö¤ò´Ö¶á¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¡Ê¼«Ê¬¤â¡ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÇ®¤¯¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÃæ°æ¤µ¤ó¤¬Î®¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÞ¤Ï¡¢¡È²ù¤·ÎÞ¡É¤Þ¤¸¤ê¤Î¡È´¶Æ°¤ÎÎÞ¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶¥µ»¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»þÂå¤Ï¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù½é¤Î½÷À¥¢¥Ê¤È¤·¤ÆÇó¤ò¤Ä¤±¤ë¤â¶áÇ¯¤Ï¡ØÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢²ÎÉñ´ì¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÊõÄÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë±é·àÉ¾ÏÀ¤Î¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØÀ¤Î¦¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£É×¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¶¯¤¤Ãæ°æÈþÊæ¡×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£