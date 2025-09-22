¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹DFÈÄÁÒÞæ¡¢²¦¼ÔPSVÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡ª¡Ö¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¾ÚÌÀ¡×¡Ö´ÆÆÄ¤ÏÍÊ¸î¡×¤È¸½ÃÏÉ¾²Á¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë
¤³¤Î²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¡£
28ºÐ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢1050Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó18.2²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÈÄÁÒ¤Ï¡¢21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè6Àá¤Çºòµ¨²¦¼Ô¤ÎPSV¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï³«»Ï7Ê¬¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ªÈ×¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤â¡¢½ªÎ»2Ê¬Á°¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë¤â¤Á¤³¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨39¡ó¡¢Èï¥·¥å¡¼¥È¿ô16ËÜ¤ÈÁê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½ÃÏ»æ¡ØVP¡Ù¤Ï¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈÄÁÒ¤Ë7ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈÄÁÒ¤ÏPSVÀï¤Ç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
Âç¶â¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤ÎÊä¶¯Áª¼ê¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤â¾ÚÌÀºÑ¤ß¡£PSVÀï¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤¬³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡×
°ìÊý¡¢¡ØAjax Showtime¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥Ï´ÆÆÄ¤Ï¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÈÄÁÒ¤Î»î¹ç½øÈ×¤ÎÄãÄ´¤Ö¤ê¤òÀÕ¤á¤º¡£Ã´Åöµ¼Ô¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤â¡¢»Ø´ø´±¤Ï¸Ä¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï27Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎNAC¥Ö¥ì¥ÀÀï¤òÀï¤¦¡£