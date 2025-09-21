香港ディズニーランドの「メインストリート・ベーカリー」にて、「ダッフィー＆フレンズ」がデザインされたおにぎり2種が登場！

20周年のロゴも入った、かわいらしいパッケージが魅力の軽食を紹介します！

香港ディズニーランド「ダッフィー＆フレンズ」おにぎり

価格：各45香港ドル

販売場所：香港ディズニーランド／メインストリートU.S.A.「メインストリート・ベーカリー」

香港ディズニーランドでは、開園20周年「最高にマジカルなパーティー（The Most Magical Party of All）」を記念したデザインのフードメニューが続々登場しています。

「メインストリート・ベーカリー」で販売されているのは、「ダッフィー＆フレンズ」がデザインされたおにぎり2種。

パッケージには20周年のロゴと共に、「ダッフィー」「シェリーメイ」「ジェラトーニ」「ステラ・ルー」「クッキー・アン」「オル・メル」「リーナ・ベル」のかわいらしいイラストが描かれています。

日本のお米が使われており、小腹が空いた時にぴったりのメニューです。

汁焼三文魚飯糰（焼き鮭おにぎり）

定番の具材である焼き鮭が入ったおにぎりです。

醤油ベースの風味が食欲をそそる、多くの人に愛される味わいが楽しめます。

パッケージには「ダッフィー」たちがお祝いの準備をしているような、心温まるアートがデザインされています☆

炭焼鶏肉飯糰（炭火焼きチキンおにぎり）

炭火で香ばしく焼き上げたチキンが入った、食べ応えのあるおにぎりです。

甘辛いタレがごはんとよく合い、満足感のある一品です☆

かわいい「ダッフィー＆フレンズ」のパッケージは、食べる前から気分を盛り上げてくれます。

パークで少しお腹が空いた時に、手軽に食べられるのが嬉しいポイントです。

香港ディズニーランド「ダッフィー＆フレンズ」おにぎりの紹介でした。

20周年アニバーサリーイベント“最高にマジカルなパーティー！”はこちらで紹介しています☆

