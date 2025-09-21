「ダッフィー＆フレンズ」デザイン！香港ディズニーランド「メインストリート・ベーカリー」おにぎり
香港ディズニーランドの「メインストリート・ベーカリー」にて、「ダッフィー＆フレンズ」がデザインされたおにぎり2種が登場！
20周年のロゴも入った、かわいらしいパッケージが魅力の軽食を紹介します！
香港ディズニーランド「ダッフィー＆フレンズ」おにぎり
価格：各45香港ドル
販売場所：香港ディズニーランド／メインストリートU.S.A.「メインストリート・ベーカリー」
香港ディズニーランドでは、開園20周年「最高にマジカルなパーティー（The Most Magical Party of All）」を記念したデザインのフードメニューが続々登場しています。
「メインストリート・ベーカリー」で販売されているのは、「ダッフィー＆フレンズ」がデザインされたおにぎり2種。
パッケージには20周年のロゴと共に、「ダッフィー」「シェリーメイ」「ジェラトーニ」「ステラ・ルー」「クッキー・アン」「オル・メル」「リーナ・ベル」のかわいらしいイラストが描かれています。
日本のお米が使われており、小腹が空いた時にぴったりのメニューです。
汁焼三文魚飯糰（焼き鮭おにぎり）
定番の具材である焼き鮭が入ったおにぎりです。
醤油ベースの風味が食欲をそそる、多くの人に愛される味わいが楽しめます。
パッケージには「ダッフィー」たちがお祝いの準備をしているような、心温まるアートがデザインされています☆
炭焼鶏肉飯糰（炭火焼きチキンおにぎり）
炭火で香ばしく焼き上げたチキンが入った、食べ応えのあるおにぎりです。
甘辛いタレがごはんとよく合い、満足感のある一品です☆
かわいい「ダッフィー＆フレンズ」のパッケージは、食べる前から気分を盛り上げてくれます。
パークで少しお腹が空いた時に、手軽に食べられるのが嬉しいポイントです。
香港ディズニーランド「ダッフィー＆フレンズ」おにぎりの紹介でした。
