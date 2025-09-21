Photo:aica

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

いままで数多くのバッグを試してきたけれど、カバンの中をガサゴソ……やっぱりスマホを探してしまう日々。もっとスマホをスムーズに取り出せるバッグがあれば、日常や旅行がもっと快適になるはず。

そんなプチイライラを解消してくれたのが、今回試した「スマートバッグ」。コンパクトで薄型ながら収納力と機能性を兼ね備え、秒速でスマホを取り出せる設計がウリのアイテムです。

肩への負担軽減や防水機能も備え、ファッション性も高いこのバッグを使ってみた感想をご紹介します。

カバンの中の「スマホ探し」から卒業

Photo:aica

スマホが手放せない私にとって、この「スマートバッグ」の「秒速取り出し」設計は本当に便利でした。

バッグの形状とポケットの配置が絶妙で、スマホを探すイライラが激減。通勤中やカフェでのちょっとした操作もスムーズになり快適さを実感できました。

外側ポケットにはスマホやパスポートがシンデレラフィット

Photo:aica

まず、外側のポケットにスマホが入れられます。

Photo:aica

ほかにもパスポートやカード類をこの外側のポケットに入れておけば、迷わずすぐ取り出せて旅行時に便利だろうなぁと容易に想像できました。薄型ながら収納力がしっかりあり、必要なものだけをスマートに持ち歩けます。

メインポケットには2段のファスナーポケットが

Photo:aica

2つ折り仕様のフタ部分を開くとメインポケットが。ここにもスッとスマホが入ります。カラビナや鍵などを引っ掛けられるループが配置されているのも嬉しいポイント。

Photo:aica

メインポケット部分には2つのファスナーポケットがあるのも便利。キャッシュレスな世の中になりつつありますが、小銭が必要になることって結構あります。そんなとき用の小銭を必要なぶんだけ忍ばせておくことだってできます。

Photo:aica

このファスナーポケットには、小銭だけじゃなくてリップスティックなどを入れておいてもいいかも。「あれどこいった？」という“探す”が激減しそう。

Photo:aica

AirPodsの収納にもぴったりのサイズ感でした。

Photo:aica

現金を使わないちょっとしたお出かけなら、カード類をここに入れておいても便利。カードを入れるとちょうどフィットするサイズ感です。

背面ポケットにスマホを入れれば、振動にすぐ気付ける

Photo:aica

背面にもポケットが配置されているので、スマホ収納が可能なスペースは全3箇所あることになります。マチの広さや他の小物類を収納することを踏まえると、スマホ2台の収納なら余裕そう。下手したら3台収納できるのでは!? というくらいの、収納力にびっくりです。

シンプルな機能派。これぞ万能バッグ

Photo:aica

「スマートバッグ」は、ほかにも快適に使える工夫がたくさん。

ワイドストラップは肩への負担が少なく、長時間の使用でも疲れにくい工夫が。さらに、防水素材と止水ファスナーのおかげで、突然の雨でも中身が濡れず安心して使えます。

縦横どちらでも使えるベルトの付け替えや、バックパックへのジョイント機能も多様なシーンで重宝しそうです。

Image: 株式会社Paradox

カラーバリエーションは本体がブラックとネイビーの2色、金具もブラックとゴールドから選べます。バッグ2個持ち時の貴重品バッグとしてや、ワンマイルのお出かけのミニマムバッグとしてもちょうど良さそう。ビジネスシーンからカジュアルまで幅広く活躍してくれます。

Image: 株式会社Paradox

スマホを探すイライラが減り“手が自由になる”感覚を毎日持ち歩いてみて実感しました。これからも日常の定番バッグとして、いろいろなシーンに連れていこうと思います。

さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

＞＞【スマホ２台収納が叶うスマートバッグ】付属のワイドストラップで肩疲れ解消

Image: 株式会社Paradox

Photo: aica

Source:CoSTORY