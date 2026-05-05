「最近の子は“お金の扱い”が危うい」──そう聞くと、ゲーム課金や“推し”への投げ銭によるトラブルを思い浮かべる人が多いかもしれない。ただ、子どものお金問題に詳しいFPの八木陽子さんが指摘するのは、それよりももっと手前の“超基本”的な部分だ。キャッシュレス決済が普及し、その比率は約6割に。とくに若い世代の保護者の間で当たり前となった結果、幼児〜小学生の世界で「おつりの概念がわからない」「残高（＝限界）