声優グラビアの革命家・礒部花凜 水着カットに衝撃「購入意欲を刺激」「その浮き輪でプカプカ」
声優の礒部花凜が、自身のXを更新し、デジタル写真集のオフショットを投稿。水着姿の写真を公開するなど、ネット上で話題となっている。
【写真】布面積が少ない！水着姿の礒部花凜
デジタル写真集では、「声優グラビアの革命家・礒部花凜」のキャッチコピーで、人気リゾート地グアムを舞台に、水着カットが多数収録。反響も多く礒部は「今回も発売1日目にして、ウィークリーでもすでに1位になっている 他サイトのランキングでも色々と1位になっているよ〜とみんなから報告きていて嬉しい」と歓喜。
「ランキングが全てじゃないけどみんなの反響が目に見えて分かるのはやっぱりとっても嬉しいのです ありがとう〜〜〜 今日からまたオフショットもあげてくね」と伝えている。
あわせて投稿した美ボディを強調した水着カットにネット上では「その浮き輪でプカプカ浮いて子供のように楽しんでいる写真が好き！」「かりりん最強すぎるっ！」「さすがグラビアプリンセス」「買いやすい値段と高いグラビアクオリティが購入意欲を刺激したんだと思います！」などの声が出ている。
