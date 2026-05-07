ロンドンブーツ1号2号の田村淳と田村亮によるトークライブ「解散後」が、6月24日に東京・ユーロライブで開催されることが決定した。コンビ解散から1年を経て、2人がそろって舞台に立つ。【写真】田村淳「久々に２人でトークライブをします」コンビ解散という大きな決断から1年。それぞれが異なる道を歩み、己を見つめ直した時間のなかで、改めて「2人で言葉を交わすこと」の意味を再確認。イベントでは、これまでの歩みや数々