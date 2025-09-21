J1リーグ第30節 横浜FM 2（2-0）0 福岡

19:03キックオフ 日産スタジアム 入場者数 21,840人

試合データリンクはこちら

横浜FMは前節のミスから立ち直った喜田拓也と、先発したジャン・クルードが福岡の攻撃の芽を摘んだ。一方ケガ人続出の福岡は先発の平均年齢が29.45歳、苦しい起用で試合に臨んだ。その福岡を横浜FMは十分に研究していた。ディフェンスラインの手前にディーン・デイビッドを置き、ハイボールでそこに起点を作る。そして福岡のリズムを崩すと21分、加藤蓮が上げたボールをデイビッドと田代雅也が競り合い、こぼれたボールがジョルディ・クルークスへ。クルークスが相手を引き付け中央にパスすると、フリーのデイビッドが難なく決めてホームチームが先制した。横浜FMはさらに42分、CKを得ると福岡のマンツーマンマークの穴を突き、フリーになった角田涼太朗がボレーで叩き込んで2点目。この追加点で落ち着いた横浜FMは後半を凌ぎきって勝利を収めた。