長崎vs富山 スタメン発表
[9.20 J2第30節](ピースタ)
※18:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 29 新井一耀
DF 44 江川湧清
DF 48 照山颯人
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 33 笠柳翼
MF 50 翁長聖
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 31 原田岳
DF 17 高畑奎汰
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
DF 41 田所莉旺
MF 16 エメルソン
MF 19 澤田崇
MF 34 松本天夢
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 13 深澤壯太
DF 19 實藤友紀
DF 28 布施谷翔
MF 8 松岡大智
MF 11 小川慶治朗
MF 16 末木裕也
MF 24 河井陽介
FW 27 吉平翼
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
MF 7 佐々木陽次
MF 17 井上直輝
MF 18 伊藤拓巳
MF 48 植田啓太
FW 49 前田一翔
監督
安達亮
