トヨタ「“新”4人乗りスポーツカー」登場！ 初代オマージュの「鮮烈カラー」＆専用インテリアがスゴい！ 走行性能も高めた限定車「GR86 イエローリミテッド」まもなく申し込み締め切り！

限定車「GR86 イエローリミテッド」まもなく申し込み締め切り！

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は2025年9月5日、4人乗りのコンパクトスポーツカー「GR86」の新たな特別仕様車「RZ “Yellow Limited”（以下、イエローリミテッド）」を発表しました。

GR86は、伝説の「AE86」の精神を受け継ぎ2012年に登場した初代「86」のコンセプトをさらに深化させた2代目モデルとして、2021年に誕生。

初代に続きスバルと共同開発され、スバル「BRZ」と基本設計を共有しながらも、TGRは「ドライバーの意のままに操れる感覚」や限界域でのリニアな応答性といった「GRらしい走り味」を徹底的に追求し、多くのスポーツカーファンから愛される一台となっています。

全長4265mmのコンパクトなボディに最高出力235馬力を誇る2.4リッター水平対向エンジンを搭載。後輪駆動（FR）レイアウトがもたらす軽快な走りが大きな魅力です。

今回発表された「イエローリミテッド」は、上級グレード「RZ」をベースとした300台のみの限定生産モデル。

その最大の特徴は、鮮烈な「サンライズイエロー」のボディカラーと、足元を精悍に引き締めるダークグレーメタリック塗装の18インチアルミホイールが織りなす美しいコントラストにあります。

内装も特別仕立てで、シートやステアリングにはイエローのステッチが施され、ドアトリムには限定車専用の「YELLOW LIMITED」という刺繍があしらわれるなど、所有する喜びを随所で感じさせる演出が満載です。

さらに、この特別仕様車は走りにも一層の磨きをかけています。通常のRZグレードではオプション設定のブレンボ製ブレーキシステムとザックス製ショックアブソーバーを標準で装備。これにより、卓越した制動力とハンドリング性能を獲得し、よりシャープなドライビングを可能にしました。

イエローリミテッド登場の背景には、ファンからの根強い要望があったとTGRの担当者は明かします。

「スポーツカーに黄色はよく似合います。先代86でもイエローの特別仕様車を設定した経緯があり、現行モデルでもその復活を望むお声を多数いただいていました」とのこと。

初代86では「GT“Yellow Limited”」が発売されており、今回は当時のモデルをオマージュし、サンライズイエローのカラーリングが復活した形です。

このサンライズイエローは、鮮やかな発色を実現するために塗料を二度塗りする特殊な工程が必要で、大量生産が難しい貴重なカラーであることも限定販売となった理由のひとつとなります。

担当者は、「より多くの方にこの特別なGR86をお届けしたい」という想いから、これまでの特別仕様車より100台多い300台を用意したと語ります。

GR86 RZ イエローリミテッドの価格（消費税込）は、6速MTが389万7000円、6速ATが399万5000円。

数々の特別装備を追加しながらもベース車から約38万円高に抑え、「手が届きやすい400万円以内」を実現した点も注目されます。

9月5日（金）から全国のGR Garageで抽選申し込みがおこなわれており、21日（日）に応募が締め切りとなります。

すでに限定台数を上回る応募が殺到しているといい、欲しい人は早めに申し込みをした方がよさそうです。