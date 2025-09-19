ËüÇî18²óÌÜ¤Î¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ö°Û¼¡¸µ¤Îº®¤ßÊý¡×¤È¶Ã¤¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤âÂç½ÂÂÚ...¡¡³«ËëÅö½é¤ò²û¸Å¡ÖËÒ²ÎÅª¤À¤Ã¤¿¡×
¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÉË·¼£Ïº»á¤¬2025Ç¯9·î19Æü¤ËX¤Ç¡¢ÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Îº®»¨¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¿ÉË·»á¤Ï18²óÌÜ¤ÎË¬Ìä¤òÊó¹ð¡£Íè¾ìµÒ¤Çº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²áµî20Ëü¿Í±Û¤¨¤Ï·Ð¸³ºÑ¤ß¤À¤¬...¡×
¿ÉË·»á¤Ï9·î19Æü¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÊÄËë¤Þ¤Ç¤ÎÍè¾ìÍ½ÌóÏÈ¤¬Á´¤ÆËä¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢ÄÌ´ü¥Ñ¥¹¤Ç²¿ÅÙ¤âË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Íè¾ì¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿ÉË·»á¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¶ÄÅ·¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤À¤¬¡¢¡Ø¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï2»þ´ÖÂÔ¤Á¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ1»þ´Ö¤ÇÆþÅ¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÃÍÃÊ¤ÏÌÞÏÀËüÇî²Á³Ê¤À¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ï°¤¯¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È´¶ÁÛ¤òµ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°À¾Â¦¤ÎÄÌÏ©¤¬Íè¾ìµÒ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¡¢ËüÇî¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö²áµî20Ëü¿Í±Û¤¨¤Ï·Ð¸³ºÑ¤ß¤À¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¶Ã¤¯°Û¼¡¸µ¤Îº®¤ßÊý¡£´Ø·¸¼Ôº®¤ß¤Ç·Ú¤¯23Ëü¿Í¤Ï¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤âÍ½ÌóÀ©¤À¤«¤é¡¢ºÇÂçº®¤ó¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡£¤â¤·70Ç¯ËüÇî¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Í³Æþ¾ìÀ©¤Ë¤·¤Æ¤¿¤é¡¢·Ú¤¯40Ëü¿Í¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡£Â¿Ê¬½ªËë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬Â³¤¯¡£»×¤¨¤Ð4·î5·î¤ÏËÒ²ÎÅª¤À¤Ã¤¿¡×
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤â¡¢¡Ö²¿¤»º£Æü¤Ï¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ë10Ê¬ÂÔ¤Á¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤¬Âç½ÂÂÚ¡ª¡×¡Ö½Õ¤Ï¤Û¤ó¤È²÷Å¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Öº£Æü¤âºòÆü¤âÀ¨¤¤¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î5·î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Öº£Æü¤Ï¤Þ¤ÀÎÃ¤·¤¤¤«¤é³Ú¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£