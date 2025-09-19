CRD (¥é¥Ã¥Ñー,YouTuber)¡ÖÆüËÜ¤À¤±¥¸¥çー¥À¥ó1¤¬·ã¹â¤¹¤®¤ëÍýÍ³¡×¤òÆÈ¼«²òÀâ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Ëー¥«ー¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖCRD¡×¤Ç¥é¥Ã¥Ñー·óYouTuber¤ÎCRD¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¹â¤¤¡©¥¸¥çー¥À¥ó1¤Î¹ñÆâÄê²Á¤¬·ã¹â¤¤£³¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¨¥¢¥¸¥çー¥À¥ó1¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇØ·Ê¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£¥¸¥çー¥À¥ó1¤¬º£Ç¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥ê¥êー¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢CRD¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Í¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¥¨¥¢¥¸¥çー¥À¥ó1¤Î²Á³Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¥¸¥çー¥À¥ó1¤Ï1985Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï65¥É¥ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌó1Ëü7000±ßÁ°¸å¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ºß¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÉý¤Ï°Û¾ï¤À¡£CRD¤Ï¡Ö¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¤Û¤Ü1Ëü±ß¶á¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£9,000±ß°Ê¾å¤Í¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¤Ï¥¨¥¢¥¸¥çー¥À¥ó1¥Ï¥¤¥ì¥È¥íOG¤Î²Á³Ê¤Ï2Ëü6,950±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡È¸¶²Á¤Ï2,000～3,000±ßÄøÅÙ¡É¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ë26,950±ß¤Ï¹â¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤Î²Á³ÊÈæ³Ó¤Ë¤âÃåÌÜ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä²¤½£¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¡¦Áý²Ã³Û¤òÉ½¤Ç¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¡£¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Áý²ÃÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Áý²ÃÎ¨¤Ç¸À¤¦¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤È±ß°Â¤Î¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î¿ä°Ü¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡ÖÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤¬¤³¤Î10Ç¯¤Û¤Ü¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÄÂ¶â¤¬ÇÜ¡×¤È¡¢Êª²Á¹â¤ÈÄÂ¶âÄäÂÚ¤¬½Å¤Ê¤ê¡ÈÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¾åÃÊ1¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÉÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥Ç®¡¢¾åÃÊÇ®¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ê¤é³§¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤éÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍß¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤ò¸·Áª¤·¤ÆÁÀ¤¤·â¤Á¡¢¥»ー¥ë¤ä¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÁ÷¤ë¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤äº£¸å¤â¾åÃÊ¤òÇã¤¤Â³¤±¤ë¹©É×¤ò¡¢¤¼¤Ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥¸¥çー¥À¥ó1¤Ï1985Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï65¥É¥ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌó1Ëü7000±ßÁ°¸å¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ºß¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÉý¤Ï°Û¾ï¤À¡£CRD¤Ï¡Ö¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¤Û¤Ü1Ëü±ß¶á¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£9,000±ß°Ê¾å¤Í¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¤Ï¥¨¥¢¥¸¥çー¥À¥ó1¥Ï¥¤¥ì¥È¥íOG¤Î²Á³Ê¤Ï2Ëü6,950±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡È¸¶²Á¤Ï2,000～3,000±ßÄøÅÙ¡É¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ë26,950±ß¤Ï¹â¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤Î²Á³ÊÈæ³Ó¤Ë¤âÃåÌÜ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä²¤½£¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¡¦Áý²Ã³Û¤òÉ½¤Ç¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¡£¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤«¤Ê¤ê¹â¤¤Áý²ÃÎ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Áý²ÃÎ¨¤Ç¸À¤¦¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤È±ß°Â¤Î¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î¿ä°Ü¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡ÖÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¤¬¤³¤Î10Ç¯¤Û¤Ü¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÄÂ¶â¤¬ÇÜ¡×¤È¡¢Êª²Á¹â¤ÈÄÂ¶âÄäÂÚ¤¬½Å¤Ê¤ê¡ÈÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¾åÃÊ1¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÉÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥Ç®¡¢¾åÃÊÇ®¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ê¤é³§¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤éÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍß¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤ò¸·Áª¤·¤ÆÁÀ¤¤·â¤Á¡¢¥»ー¥ë¤ä¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÁ÷¤ë¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤äº£¸å¤â¾åÃÊ¤òÇã¤¤Â³¤±¤ë¹©É×¤ò¡¢¤¼¤Ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö¤â¤Ã¤È¸«¤ë
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
CRD (Rapper,Beat Maker)¥é¥Ã¥Ñ¡¼·ó¥Ó¡¼¥È¥á¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ2007Ç¯¤«¤é³èÆ°³«»Ï¡£2020Ç¯9·î¤´¤í¤«¤éYouTube¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÎÏÃÂê¤òÈ¯¿®¤·»Ï¤á¤ë¡£³Ú¶Ê¡¢MV¡¢YouTubeÀ©ºî¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¦¡£¼ñÌ£¤Ï³¤³°ÄÌÈÎ¡¢°û¼ò¡£