¡ÚÃÓÂÞ¥°¥ë¥á¡ÛÎ©¤Á¿©¤¤¶¾Çþ¥Þ¥Ë¥¢¤¬·ã¿ä¤·¤¹¤ëÅ¹¡Ø¤¿¤Ì¤¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡üÎ©¤Á¿©¤¤¶¾Çþ¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯±Ä¶È¥³¥ó¥Ó¤¬·ã¿ä¤·¤¹¤ëÃÓÂÞ¤Î¡Ø¤¿¤Ì¤¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¤È¤Ï¡©
¡¡»Å»ö¤ÎËµ¤é¡¢Åìµþ¡¦´ØÅì·÷¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¶¾Çþ²°¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤ÙÊâ¤¯±Ä¶È¥Þ¥ó¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ¥³¥ó¥Ó¤ÎÂçÀ¾¥¿¥±¥ë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡Ë¤È»³º¬¥ê¥ç¥¦¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦31ºÐ¡Ë¡£
¡¡Î©¤Á¶¾Çþ¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÈà¤é¤¬º£²ó¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤Ëº£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë3·î¡¢¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¶¾Çþ²°¡Ø¤¿¤Ì¤¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¡¢¤³¤³¤Ï¡Ø¥«¥ìー¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¤ä¡Ø¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡Ø¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¤Ê¤É¤Î¡È¡»¡»¤Ï°û¤ßÊª¡É¥·¥êー¥º¤Î¿·¤·¤¤¶ÈÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ì¤¤ò°û¤à¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡© ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¡È¤¿¤Ì¤¡É¤È¤Ï¡¢¥º¥Ð¥ê¡Ö¤¿¤Ì¤¤½¤Ð¡×¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÇÚ¤ÎÂçÀ¾¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö»³º¬¡Ê¸åÇÚ¡Ë¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢´ÇÈÄ¤Ë¤¿¤Ì¤¤¬¥Éー¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¤Ã¤Ý¤¤Å¹¹½¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çí´í°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Îä¤ä¤·¤¿¤Ì¤¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»Ý¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÃÓÂÞ±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡°ìÊý¤Î»³º¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤³¤Î¡È°û¤ßÊª¡É·Ï¤ÎÅ¹¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Î¤³¤Î¡Ø¤¿¤Ì¤¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¿©¤·¤¿¤é¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯É®¼Ô¤â¡Ø¤¿¤Ì¤¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎäÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¥³¥·¤Î¶¾Çþ¤Ë´¶Æ°¡ª
¡¡ÃÓÂÞÅì¸ý¤«¤é¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ÊýÌÌ¤Ø¡£¼ã¼Ô¤¬°î¤ì¤«¤¨¤ëÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤ÎÎ¢Ï©ÃÏ¤Ë¡Ø¤¿¤Ì¤¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÇÈÄ¤ËÎÐ¤Î¤¿¤Ì¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Éー¥ó¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅ¹Àè¤Ë·ôÇäµ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ì¤¤½¤Ð¡×¡ÊÎä¤ä¤·¡Ë¥ª¥ó¥êー¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏS¡¢M¡¢L¡¢LL¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹²ÄÇ½¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¥¨¥Ó¡¢¤¤¤«¤ÎÅ·¤×¤é¡¢¤Á¤¯¤ï°ëÊÕÍÈ¤²¡¢ÆùÀ¹¤ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈ¾½ÏÍñÅ·Ð§¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤Ý¤ó¤Ý¤³¥»¥Ã¥ÈA¡×¡Ê990±ß¡Ë¤ä¡¢Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤¬ÉÕ¤¯¡Ö¤Ý¤ó¤Ý¤³¥»¥Ã¥ÈB¡×¡Ê990±ß¡Ë¤â¡£
¡¡²Ä°¦¤¤¥Íー¥ß¥ó¥°¤À¤·¡¢¤¿¤Ì¤¤ÎÐ§¤Ö¤ê¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÓÂÞ¤È¤¤¤¦³¹¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¼ã¼Ô¸þ¤±¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¿¤Ì¤¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¤Î¥á¥Ë¥åー
¡¡ÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ì¤¤½¤Ð¡×¡ÊM¡¦890±ß¡Ë¤È¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¡Ö¤Á¤¯¤ï°ëÊÕÍÈ¤²¡×¡Ê200±ß¡Ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¤·¤ã¤â¤¸¤Ë¿ô»ú¤¬µ¤µ¤ì¤¿ÈÖ¹æ»¥¤òÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Î¤ß¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯6Ì¾¤âÆþ¤ì¤Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾®¥¹¥Úー¥¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÆÃÀ½Å·¤«¤¹¡É¡¢¶¾ÇþÅò¡¢Ê´Ëö¤Î½Ð½Á¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¤É¤ì¤âÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÈÆÃÀ½Å·¤«¤¹¡É¤ò´ï¤Ë¤è¤½¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£
ÆÃÀ½Å·¤«¤¹¡¢¶¾ÇþÅò¡¢µûÊ´¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡ÂÔ¤Ä¤³¤È6～7Ê¬¤ÇÈÖ¹æ¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤Ì¤¤½¤Ð¡×¤ò¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÊª¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¿¤Ì¤¤ÎÐ§¤â¡¢¡Ö¤Î¡×¤Î»ú¤Î¥Ê¥ë¥È¤â¡¢¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¤¦¤º¤é¤ÎÍñ¤â¡¢¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡ª
¡Ö¤¿¤Ì¤¤½¤Ð¡×¡ÊM¡¢890±ß¡Ë¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¡Ö¤Á¤¯¤ï°ëÊÕÍÈ¤²¡×200±ß
¡¡¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¦¤º¤é¤ÎÍñ¤«¤é¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥«¥ìーÉ÷Ì£¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌýÍÈ¤²¤â´Å¤µ¤¬¤Û¤É¤è¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¥¤¥¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤«¤¤ï¤±¤Æ¶¾Çþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¾Çþ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ª¶¾Çþ¤¬¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÄ·¤ÍÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¡ª
¡¡¼«²ÈÀ½¤Î¤ª¶¾Çþ¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥³¥·¤Î¶¯¤µ¡ª ¤Þ¤ë¤ÇÎäÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ë³ú¤à¤È¡È¤Ó¤ç¤ó¤Ó¤ç¤ó¡É¤È¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤ë¤è¤¦¡£
¡¡¥³¥·¤Î¶¯¤¤¶¾Çþ¤Ï²¿ÅÙ¤â¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é²áµîºÇ¹â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥·¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¶¾Çþ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¿¤Ì¤¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤ßÊª¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥³¥·¤Î¶¯¤¯¹Å¤¤¶¾Çþ¤ò¡È³ú¤à¡É¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ï¶¾Çþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¾Çþ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥«¥ìーÉ÷Ì£¤Î¤¦¤º¤é¤Î¶Ì»Ò2¸Ä¡¢¸ü¤¤¥Ê¥ë¥È¡¢³¤ÂÝ¤ÎÅ·¤×¤é¡¢´Å¿É¤¯¼Ñ¤¿ÌýÍÈ¤²¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¥Í¥®¡¢ÍÈ¤²¶Ì¡¢¤µ¤é¤ËµûÊ´¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º®¤¼¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡£
¡¡¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÄÉ²ÃÃíÊ¸¤·¤¿¤Á¤¯¤ï¤Î°ëÊÕÍÈ¤²¤â¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÇÍÈ¤²¤¿¤Æ¡£°ë¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¡ý¡ª
ÆÃÀ½¤ÎÅ·¤«¤¹¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ÏÀÄ¥Í¥®¤òÅ·¤×¤é¤Ë¤·¤¿¤â¤Î
¡¡¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Î¡ÈÆÃÀ½Å·¤«¤¹¡É¡£¤¿¤À¤ÎÅ·¤«¤¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤ÏÀÄ¥Í¥®¤ÎÅ·¤×¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±öÌ£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢¤¿¤Ì¤¤½¤Ð¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¤ª¤Ä¤æ¤¬À÷¤ß¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»Ý¤¤¡ª
ÌµÎÁ¤ÎÅ·¤«¤¹¤Ï¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¡ª
¡¡¿©¤Ù¿Ê¤ß¡¢¶¾Çþ¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢Âî¾å¤Ë¤¢¤ëÆÃÀ½¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥éーÌý¤äµþ¼·Ì£¤ÇÌ£ÊÑ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡M¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¶¾ÇþÎÌ¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÎ©¤Á¶¾Çþ²°¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¶¾Çþ¤Ë¶¯¤¤¥³¥·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ì£ÊÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ê¤â´ò¤·¤¤¡ª
¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÀ½¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥éーÌý¤Èµþ¼·Ì£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¶¾Çþ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÌµÎÁ¤Î¶¾ÇþÅò¤ÈµûÊ´¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ÐÅò¤â¤È¤í¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ³ÊÇÉ¡£¤ª¤Ä¤æ¡ÜµûÊ´¤Ç¡¢»ÝÌ£¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤ÇÍ¾¤µ¤º°û¤ß´³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
無料の蕎麦湯を残ったおつゆに投入
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ø¤¿¤Ì¤¤Ï°û¤ßÊª¡£¡Ù¤ÎÎä¤ä¤·¤¿¤Ì¤¤½¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¶¾Çþ¼«ÂÎ¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃúÇ«¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿³Ú¤·¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äÌµÎÁ¤ÎÆÃÀ½Å·¤«¤¹¤Ê¤É¤ÎÏÆÌò¤¿¤Á¤âÂç³èÌö¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡ª ¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤¿¤Ì¤¤½¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿¥ê¥Ôー¥È¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ýÅÚ¸¶°¡»Ò¡Ë
¡üSHOP INFO
¤¿¤Ì¤¤Ï°û¤ßÊª¡£
½»¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-23-11
TEL¡§03-6826-9426
±Ä¡§11:00～16:00¡¢17:30～21:00
µÙ¡§ÌµµÙ