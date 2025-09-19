¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ËÂ¿¤¤ÆÃÄ§¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¥á¥¬¥Í¡×¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¹â³ØÎò¡×¡Ö¹â¼ýÆþ¡×¤Ê¤É¤Î·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎø°¦´Ø·¸¤ä²ÈÂ²À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¹¬Ê¡¤ä·ò¹¯¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¤Ç¿´Íý³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Ä¥£¡¼¥Ä¥å»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë½»¤àÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡×¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Life without sex: Large-scale study links sexlessness to physical, cognitive, and personality traits, socioecological factors, and DNA | PNAS
1% of people don¡Çt have sex. New research shows it may be partly genetic
https://theconversation.com/1-of-people-dont-have-sex-new-research-shows-it-may-be-partly-genetic-265391
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁê¼ê¤ÈÀ¹Ô°Ù¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¹Ô°Ù¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¸ºß¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î·Ð¸³¿Í¿ô¤Î³Êº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÆÌ©¤Ç¶¨ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤Î°²½¤ä¸ÉÆÈ¡¢¼Ò²ñÅª¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔÍø±×¤Ê¤É¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç²á·ã²½¤·¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥¤¥ó¥»¥ë(°ÛÀ¤È¤Î¸òºÝ¤äÀÅª´Ø·¸¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ê¤¯¡¢·ëº§¤òÄü¤á¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈ¿È)¡×¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Ä¥£¡¼¥Ä¥å»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢39¡Á73ºÐ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹ºß½»¼ÔÌó40Ëü¿Í¤È¡¢18¡Á89ºÐ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºß½»¼ÔÌó1Ëü3500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î³ä¹ç¤ä¡¢¤½¤ì¤é¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤ä·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó1¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë3929¿Í¤¬¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¢¥Ê¥ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò´Þ¤à¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£3929¿Í¤ÎÆâÌõ¤Ï½÷À2068¿Í¡¢ÃËÀ1861¿Í¤Ç¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤È°äÅÁ»Ò¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñ´Ä¶¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÈÂÎÅª¡¦Ç§ÃÎÅª¡¦À³ÊÅª¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÅªÆÃÀ¤È¤Î´ØÏ¢À¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª½÷À¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë½êÆÀ³Êº¹¤¬Âç¤¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤¬¤è¤ê°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥»¥ë¤ÎÅê¹Æ¤¬¡ÖÈæ³ÓÅª½÷À¤¬¾¯¤Ê¤¯½êÆÀ³Êº¹¤¬Âç¤¤¤ÃÏ°è¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿²áµî¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤È¤â¹çÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÏÉÔ°Â¤ä¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¹¬Ê¡´¶¤âÄã¤¯¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë¤è¤ëË¬Ìä¤â¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤ËÈëÌ©¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤È¹¬Ê¡¤¬Ì©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÏÌôÊª¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶µ°é¿å½à¤¬¹â¤¯¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¶µ°é¿å½à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÎÇ½Â¬Äê·ë²Ì¤â¹â¤¯¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¼ýÆþ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡×¡Ö¼Ò²ñ·ÐºÑÅªÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤â¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃËÀ¤Ç¤Ï¡¢°®ÎÏ¤äÏÓ¤Î¶ÚÆùÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î·Ð¸³¤â¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ä¥£¡¼¥Ä¥å»á¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Î¿Í¡¹¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó(ÃÎÅª¤Ç³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤ËË³¤·¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë)¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»×½Õ´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎø°¦¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤«Åµ·¿Åª¤Ê¡Ø¥Ê¡¼¥É¤Ã¤Ý¤¤¡ÙÆÃÄ§¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢»×½Õ´ü¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÎø°¦¤Ø¤Î¼«¿®¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï¸³¼ÔÁ´°÷¤Î°äÅÁ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤òÆþ¼ê¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸Ä¿Í¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Î¤¦¤Á15¡ó¤¬°äÅÁ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Ã±°ì¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Â¿¿ô¤Î°äÅÁ»Ò¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Â¾¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ÈÀµ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿°äÅÁÅªÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æâ¸þÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¼«ÊÄ¾É¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾ã³²¡¢µñ¿©¾É¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÌôÊª¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¡¢¤¦¤ÄÉÂ¡¢ÉÔ°Â¾É¡¢ADHD¤È¤Ï°äÅÁÅª¤ËÉé¤ÎÁê´Ø¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤«¤ÄÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢¡ÖÈï¸³¼Ô¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä´ºº¤Ç¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿Èï¸³¼Ô¤Î¤¦¤Á²¿¿Í¤«¤Ï¡¢ÀÅª¹Ô°Ù¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤ÌµÀ°¦(¥¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë)¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷Èæ¤È¤Î´ØÏ¢¤äÃËÀ¤Î¶ÚÎÏ¤È¤Î´ØÏ¢¤Ê¤É¤Ï¥¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤À¤±¤ÇÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤Ï¡Ö¼«È¯Åª¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡×¤È¡ÖÈó¼«È¯Åª¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡×¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥£¡¼¥Ä¥å»á¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ÎÍý²ò¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤¬°äÅÁ»Ò¡¢ÃÏ°è´Ä¶¡¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¡¢Ê¸²½¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÍßË¾¤È¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤è¤êÁ¡ºÙ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£