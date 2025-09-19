9月19日11時より予約開始 【PG 1/60 RX-0 ユニコーンガン ダム （最終決戦Ver.）再販分】 10月 発送予定 価格：27,500円 【PG 1/60 ユニコーンガン ダム 3号機 フェネクス（ナラティブVer.）再販分】 12月 発送予定 価格：53,900円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム（最終決戦Ver.）」と「PG 1/60 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（ナラティブVer.）」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月19日11時より予約受付を開始する。

本商品は「機動戦士ガンダムUC」に登場する「ユニコーンガンダム」と「機動戦士ガンダムNT」に登場する「ユニコーンガンダム3号機 フェネクス」を1/60スケールプラモデル化したもの。

PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム（最終決戦Ver.）再販分

9月19日11時より予約開始

10月 発送予定

価格：27,500円

「PG 1/60 RX-0 ユニコーンガンダム（最終決戦Ver.）」は劇中の最終決戦シーンで印象的なグリーンのサイコフレームのユニコーンガンダムをPGフォーマットで立体化。緑のサイコフレームをグリーンクリア成形で再現され、シールド・ファンネル展開シーンを再現することもできる。

PG 1/60 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（ナラティブVer.）再販分

9月19日11時より予約開始

12月 発送予定

価格：53,900円

「PG 1/60 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス（ナラティブVer.）」は金色の装甲を纏ったユニコーンガンダム3号機 フェネクス（ナラティブＶｅｒ．）をPGフォーマットで立体化。

金色の外装を、深みのあるゴールドコーティングが採用され、ブルークリア成型のサイコフレームとのコントラストにより、煌びやかな仕上がりとなっている。

フェネクスが装備する特徴的なアームド・アーマーDEを一部新規造形で再現され、“不死鳥の尾”を連想させるスタビライザーはパーツの分割に加え、リード線と軟質素材によりフレキシブルな表情付けが可能となっている。

(C)創通・サンライズ