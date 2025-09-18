2025年9月16日、ロバート・レッドフォードが亡くなった。享年89。彼こそは「アメリカの良心」といえるハリウッド映画人の筆頭だった。

出世作となったのは、ポール・ニューマンと共演したニュータイプの西部劇『明日に向って撃て！』（1969年）。実在の銀行強盗コンビを人間味たっぷりに、純真な反体制的ヒーローとして描き出したこの作品で、レッドフォードはハンサムな早撃ちの名手サンダンス・キッドを好演。アメリカン・ニューシネマの代表作と謳われた同作のヒットとともに、当時売り出し中の若手俳優だった彼の名を一躍世界に知らしめた。

その後、レッドフォードは押しも押されぬ人気者となり、軽妙にもシリアスにも自在に振れ幅を操る実力派美形俳優として、主演作を重ねていく。レッドフォードの“軽妙路線”を代表する『ホット・ロック』（1972年）は、後年の彼のイメージしか知らない人にはぜひ観てほしい逸品だ。ドナルド・E・ウェストレイクの小説“ドートマンダー・シリーズ”第1作を映画化した泥棒チーム喜劇で、若きレッドフォードはプロの天才強盗を快演。肩の力の抜け具合でいえば、再びニューマンと組んだ犯罪遊戯コメディの傑作『スティング』（1973年）をも凌ぐかもしれない。このあたりの役者としての持ち味を極めた晩年の集大成が、実在の高齢銀行強盗をロマンティックに軽やかに演じた『さらば愛しきアウトロー』（2018年）。憧れの天草・本渡第一映劇で観た記憶も忘れられない。

レッドフォードが快進撃を始めた1960～70年代前半ごろ、アメリカは泥沼状態に陥ったベトナム戦争、各地にはびこる人種的・文化的偏見など、さまざまな社会問題に揺れていた。映画界でも問題意識を色濃く内包した作品が数多く作られ、先述の『明日に向って撃て！』も含む「アメリカン・ニューシネマの潮流」は、レッドフォードの俳優人生にも多大な影響を与えた。彼は単なる美形スターであることに飽き足らず、現実の社会問題に切り込む企画に積極的に取り組んでいった。

たとえば政治の腐敗というテーマは、レッドフォードが俳優としても監督としても長年訴え続けた「アメリカの宿痾」だった。上院議員選挙を諷刺した『候補者ビル・マッケイ』（1972年）で見せた政治意識は、ウォーターゲート事件を題材にした傑作『大統領の陰謀』（1976年）に結実し、対テロ戦争の悪辣な政治利用を暴いた監督作『大いなる陰謀』（2007年）、そしてアメコミ原作映画のなかで悪の組織の親玉を堂々と演じた『キャプテン・アメリカ／ウィンター・ソルジャー』（2014年）まで連綿と続いていく。時には体制側の人間もシニカルに演じながら、レッドフォードは常に自国民に向けて危機感を訴え続けた。

また、国家権力や腐敗した組織の圧力に屈さず、独自の戦いを展開する個人も好んで演じてきた。非情な陰謀に巻き込まれるCIAの末端職員に扮した『コンドル』（1975年）、刑務所の待遇改善に奔走する新任所長を演じた『ブルベイカー』（1980年）、犯罪組織と闘う羽目になるハッカー集団のリーダーを快演した『スニーカーズ』（1992年）などは、“反骨の人”レッドフォード自身が大乗り気で演じていることが画面から伝わってくる。

それでも彼は社会派一辺倒に偏らず、映画スターとして観客を魅了することも忘れなかった。盟友シドニー・ポラック監督と組んだ『追憶』（1973年）、『出逢い』（1979年）、『愛と哀しみの果て』（1985年）、『ハバナ』（1990年）といった一連のラブロマンスが、どれだけ多くのファンに癒しを与えただろうか。『夜霧のマンハッタン』（1986年）、『幸福の条件』（1993年）といったユルい娯楽作で見せる悠々たるハンサムぶりも、いまや観ていて気持ちがいい。

また、『華麗なるヒコーキ野郎』（1975年）、『ナチュラル』（1984年）など、パイロットや野球選手といった一芸に打ち込む人生を通して、慎ましくも一本気な「アメリカの夢」を体現した主演作も忘れがたい。レッドフォードはそんな生きざまに説得力を与え、郷愁と憧れをさそう存在でもあった。

そんな「アメリカ的な人生の肖像」は、監督業にも進出した彼の終生のテーマともなったが、映画作家としての視線にはひと味違う鋭さがあった。『普通の人々』（1980年）『リバー・ランズ・スルー・イット』（1992年）『クイズ・ショウ』（1994年）『モンタナの風に抱かれて』（1998年）……そこに描かれた家族像は、決して甘くノスタルジックなだけではない。アメリカという国がはらむ病理と、常に背中合わせの悲劇を伴いながら、美しく温かくもある。その複雑さを慈しむ人間観こそ、レッドフォードらしさだろう。

俳優業だけでなく、映画人としてさまざまな分野に挑んだレッドフォードは、1981年に若手映画人の育成・制作支援を目的として非営利団体サンダンス・インスティテュートを設立（名前の由来はもちろん『明日に向って撃て！』の当たり役から）。また、新進気鋭のインディーズ映画作家を発掘する場として、サンダンス映画祭も立ち上げた。その功績の大きさは計り知れない。クエンティン・タランティーノ、スティーヴン・ソダーバーグ、トッド・ヘインズ、ポール・トーマス・アンダーソン、デイミアン・チャゼル、リー・アイザック・チョンなど、この映画祭で名を上げ、ワークショップや実習などで腕を上げた監督たちは枚挙にいとまがない。

やがてサンダンス映画祭はハリウッドの大手スタジオからも注目され、有名になるにつれて権威化し、身も蓋もない商戦の場と化す傾向もあった。それでも独立系映画を徹底的に支援する姿勢はいまだに貫かれている。今後もレッドフォードの意志が守られることを願いたい。

自ら唯一無二のスターとしてハリウッドの最前線に立ちつつ、新たな才能の発見・育成にも尽力したレッドフォードは、まさに「映画人の鑑」だった。そして、映画を通して自国民の社会参加意識を刺激し、啓蒙し続けた。『リバー・ランズ・スルー・イット』の主演に抜擢され、のちに『スパイ・ゲーム』（2001年）で共演したブラッド・ピットをはじめ、同じく監督・俳優を兼業するジョージ・クルーニー、『大いなる陰謀』で演出を受けたトム・クルーズなど、映画人レッドフォードの影響下にある後輩たちは少なくない。

第二次トランプ政権のもとで、自国が混乱を極めるなかで世を去ることは、彼にとって大いに無念だったことだろう。しかし、ここまで来れば誰もが戦わざるをえないはずだ、という大衆への信頼もあったことは想像に難くない。観客を信じ、真摯にメッセージを呼びかけ続けたレッドフォードは、紛れもなく「アメリカ映画の良心」だった。

