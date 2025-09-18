¤¢¤Ã¡ªÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¡¶âÈ±¤ÎÍÌ¾½÷Í¥¤¬Ç®¿´¤Ë´ÑÀï¡¡£Î£È£ËÃæ·Ñ¤Ç¤â±Ç¤ê¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï♥¡×Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤«¤éÍè¾ì
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦£µÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Áá¤¤»þ´ÖÂÓ¤«¤éÇ®¿´¤Ë´ÑÀï¤¹¤ëÍÌ¾½÷Í¥¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃæÃÊÀÊ¤¢¤¿¤ê¤ËÍ§¿Í¤é¤·¤½÷À¤ÈºÂ¤ê¡¢Ç®¿´¤Ë¼èÁÈÉ½¤é¤·¤»æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÌîÄª»Ò¡Ê£¶£¸¡Ë¡£¶âÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¡¢¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Çò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½©Ìî¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡ÖÀè¤Û¤ÉÄª»Ò¤µ¤ó±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ªÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤¤ì¤¤¤Ç¤¹♥¡×¤È£Î£È£Ë¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¿Í¤«¤é¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½©Ìî¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¤ªÁêËÐ´ÑÀï¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¸÷À±Îµ·¯¤Ïº£Æü¼èÁÈ¤¬¤Ê¤¤¤Î¡¼º£¤Î¤È¤³¤í¤º¡¼¤È¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ªÃëµÙ·Æ¤Ë¤ªÃã¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¾½øÆóÃÊ£²£´ËçÌÜ¡¦¸÷À±Îµ¡Ê²»±©»³¡Ë¤È¤Î¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½÷Í¥¤Ç²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷¤Îº°ÌîÈþº»»Ò¤âÂ¾¤Î²£¿³¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¾£ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ´ÑÀï¡£¤µ¤é¤ËÁêËÐ¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¤¤´ä²¼¾°»Ë¤µ¤ó¤¬º½¤«¤Ö¤êÀÊ¤ÇÇ®¿´¤Ë´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£