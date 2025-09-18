かねてより企画が進行していた『マイアミ・バイス』の再リブート映画の製作が正式に決定し、2027年8月6日に全米公開されることが明らかとなった。米が報じている。

監督は、『トップガン マーヴェリック』（2022）『F1／エフワン』（2025）を大ヒットに導いたジョセフ・コシンスキーが務める。撮影はIMAXで行われ、2026年にクランクインの予定。現在、キャスティングが進行中だ。

「マイアミ・バイス」（別邦題「特捜刑事マイアミ・バイス」）は、1984年～1989年にアメリカで放送された刑事ドラマ。メトロ・デイド警察風紀取締班の潜入捜査官ソニー・クロケット＆リカルド・タブスがさまざまな事件に挑むスタイリッシュなシリーズで、ドン・ジョンソン＆フィリップ・マイケル・トーマスが主演した。

2006年には、ドラマ版の製作総指揮を務めたマイケル・マン監督によって、コリン・ファレル＆ジェイミー・フォックス主演のリメイク版映画も製作されている。

新作映画は1980年代半ばが舞台。ドラマシリーズのパイロット版とシーズン1がインスピレーションの源となり、当時のマイアミの魅力と腐敗を探求するという。

プロデューサーはコシンスキーのほか、『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）のディラン・クラークが参加。脚本は、『トップガン マーヴェリック』のエリック・ウォーレン・シンガー、『ナイトクローラー』（2014）「キャシアン・アンドー」（2022-2025）のダン・ギルロイが担当し、オリジナル版で製作総指揮のアンソニー・ヤーコヴィックが生み出したキャラクターが下敷きとなる。

以前にコシンスキーは、オリジナル版に格別な思い入れがあると言い、1985年当時、周りは『スター・ウォーズ』や『トランスフォーマー』のオモチャに夢中だったが、自身は『マイアミ・バイス』を観ていたといた。

80年代に刑事ドラマの新たな潮流を生んだオリジナル版が、どのような解釈で蘇るのかが注目される。

再リブート映画『マイアミ・バイス』は、2027年8月6日に全米公開予定。

