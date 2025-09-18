この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気不動産YouTuber・ゆっくり不動産さんが、YouTube動画『【戸建テラスの裏技】超ガラス張りのテラスが気持ち良すぎる絶景戸建を内見！』を更新。福岡市内のど真ん中にある、まるで“天空の城”と呼びたくなるような個性的な戸建住宅を内見し、その魅力と自らの驚きのリアクションをたっぷりと伝えた。



動画冒頭、ゆっくり不動産さんは「むむむ、な物件を見つけてしまいました」と興奮気味に語り、物件の事前資料の時点から異彩を放つガラス張り住宅に目を奪われた様子。現地に到着すると「これ、アクロス福岡というビルなのですが、ビルというより、もはや山」「今回内見するのは、地区21年のこだて。道路からの面構えもどっしりした、素敵な邸宅です」とワクワクしながら物件紹介をスタートした。



この戸建て最大の特徴は、まさに“天空のオアシス”と言いたくなる巨大ガラス張りアトリウム。内装を見渡しながら「なんじゃこりゃあ。眺望エグすぎん？て、天空の城やないかい、や、やば」と驚きと感動を繰り返し表現し、「平凡な言葉で表現するながらサンルーム。いやしかしここはアトリルーム、なんてかっこいい名前で呼びたくなる素敵な世界観です」と、唯一無二の開放感を称賛した。



また、アトリウムの下にはまるで秘密基地のような大容量の床下収納（ほぼ地下室レベル）が広がり、「床下収納デカすぎん、ってこれはもはや地下室と言いたくなるレベル」と、その遊び心満載の間取りにテンションを爆上げ。さらに敷地内には“真っ赤な内装”のジム仕様小屋も完備。オーナーによる工夫や、前オーナーが陶芸アトリエとして使っていたユニークな歴史にも触れ「こうやって引き継がれていくのも素敵です」と暮らし手の個性が光る住まいを絶賛した。



内見を通して、「中古こだてプラスリノベーションという、住まいの手に入れ方がハマる方も多いはず」と中古戸建活用の魅力にも言及。広々としたリビングや8畳の和室、子供部屋設計や収納力の高さ、そして圧倒的な眺望といった“暮らしを妄想せずにはいられない”工夫や自由度の高さをアピールした。



動画の最後には「道路から見ると、一見普通の小建て。でも奥に進むと、想像を遥かに超える天空のオアシスが広がっていました」「やっぱり魅力は巨大なアトリウム。天井高5メートルの巨大スケスケ空間で食事したり、ハンモックで昼寝したり、植物を育てたり、ペットと遊んだり、もうやりたいことがつきませんね」と、圧倒的満足感をもって締めくくった。