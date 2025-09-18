※経済指標

＊米住宅着工件数（8月）21:30

結果 130.7万件

予想 136.5万件 前回 142.9万件（142.8万件から修正）



＊建設許可件数（8月）21:30

結果 131.2万件

予想 137.0万件 前回 136.2万件



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 －928.5万（4億1536万）

ガソリン －234.7万（2億1765万）

留出油 ＋404.6万（1億2468万）

（クッシング地区）

原油 －29.6万（2356万）

＊（）は在庫総量



＊FRB政策金利 18日3:00

結果 4.00～4.25％

予想 4.00～4.25％ 前回 4.25～4.50％



【カナダ】

＊カナダ中銀政策金利 22:45

結果 2.50％

予想 2.50％ 前回 2.75％



※発言・ニュース

＊ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）

2025年末

2.875％ 1人

3.625％ 9人

3.875％ 2人

4.125％ 6人

4.375％ 1人

中央値は3.625％



2026年末

中央値は3.375％



＊ＦＯＭＣ経済見通し（）は６月時点

＊実質GDP

25年 1.6％（1.4％）

26年 1.8％（1.6％）

27年 1.9％（1.8％）

28年 1.8％

長期 1.8％（1.8％）



＊失業率

25年 4.5％（4.5％）

26年 4.4％（4.5％）

27年 4.3％（4.4％）

28年 4.2％

長期 4.2％（4.2％）



＊PCEインフレ

25年 3.0％（3.0％）

26年 2.6％（2.4％）

27年 2.1％（2.1％）

28年 2.0％

長期 2.0％（2.0％）



＊PCEコアインフレ

25年 3.1％（3.1％）

26年 2.6％（2.4％）

27年 2.1％（2.1％）

28年 2.0％



＊パウエル議長

・リスクバランスは雇用への下方リスクにシフト。

・インフレは最近上昇、やや高止まり状態。

・成長鈍化は主に消費減速を反映。

・雇用減速の大部分は労働力人口の減少を反映。

・８月のＰＣＥインフレは前年比２．７％を予想。

・コアＰＣＥインフレは前年比２．９％上昇を予想。

・基本シナリオでは関税のインフレへの影響は短命。

・ＦＲＢは独立性を維持する強い決意。

・関税の労働市場への影響は確かにあり得る。

・関税がインフレに与える影響、今後積み上がり続ける。

・この日の決定はリスク管理の利下げと考えてよい。

・今回の会合で０．５０％の利下げは広く支持されなかった。

・雇用数値修正、もはや堅調でない労働市場を意味。



＊ＦＯＭＣ声明

・雇用のダウンサイドリスクが上昇。

・ミラン理事が０．５０％の大幅利下げを主張。

・失業率が小幅に上昇したものの、依然低い水準。

・インフレが上昇し、やや高い水準にある。



＊カナダ中銀声明

・声明から利下げに関するガイダンスを削除。

・景気減速とインフレリスク低下を踏まえ利下げは適切。

・報復関税撤廃で消費者物価上昇リスクが低下。

・リスク・不確実性に注視し「慎重に」対応。

・貿易構造の変化は経済に重しとなる一方、コスト増も招く。

・コストの上昇幅や価格転嫁の程度は予測困難。

・預金金利を２．４５％に設定。（政策金利より0.05％ポイント低い水準）

