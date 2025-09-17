Í¿ÅÄÍ´´õ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤í¡ª¡ª¡Ù¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¥¥ã¥¹¥È¤â¸ø³«
Í¿ÅÄÍ´´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤í¡ª¡ª¡Ù¡Ê10·î16Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡Ë¤è¤ê¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥ì¥®¥å¥éー¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ý¯°æ³¤²»¡¢ÎëÌÚ¿Î¡¢À±ÇµÌ´Æà¤é½Ð±é·èÄê
À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢ÇËÅ·¹Ó¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤¹¤ë²ÃºÚ»Ò¡ÊÍ¿ÅÄÍ´´õ¡Ë¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÅÏÊÕÌò¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯Amazon Prime¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ë¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤Ê¤É¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡¦Ý¯°æ³¤²»¡£Ý¯°æ¤Ïº£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¤Î·Ù»¡´±Ìò¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤¢¤ëÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ÎÆïÌÚÌò¤Ë¤Ï¡¢¡ØMEN¡ÇS NON-NO¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡ØÉü½²¥«¥ì¥·～Å®°¦¼ÒÄ¹¤Î´é¤Ë¤Ï¥¦¥é¤¬¤¢¤ë～¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÎëÌÚ¿Î¤¬·èÄê¡£
Éã¤Î°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤ò¥¿¥Ñ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆSNS¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ¤Þ¤ßÌò¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶ËÆ»¾å»Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤é¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡Ù¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÃÂêºîÉÊ¤Ç±éµ»¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³ÆÀ¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ë¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¤ÎÀ±ÇµÌ´Æà¡£
°û¼ò±¿Å¾¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÅÄÃæÌò¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØDOPE¡Ù¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÀ¶¿å¿¡£
²ÃºÚ»Ò¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥Ñ¥¹¥¿²°Å¹Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡¦¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¢µÓËÜ¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ¥¦ー¥í¥óÂÀ¡£
Êª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤òÆÉ¤à¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤Ï¡¢MBS¡ØÇ¯²¼Æ¸Äç¤¯¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡Ø¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Ç¯¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹¹áÀ¡¡£
ÆïÌÚ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーamiÌò¤Ë¤Ï¡¢Îø¥ê¥¢¤äÀÄ»³¥ß¥¹¥³¥ó¤ò·Ð¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢µ¯¶È²È¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¿·ÅÄ¤µ¤Á¤«¡£
¼«¤é¤ò¡ÈÄìÊÕ¡É¤È¸À¤¤¡¢²ÃºÚ»Ò¤Î¸µÉ×¡¦ËÜ¶¶¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹ー¥ÑーÀïÂâ¥·¥êー¥º¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¤Î¥ª¥ª¥¯¥ï¥¬¥¿¥ªー¥¸¥ãーÌò¤ä¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Ç¾æ±¦±ÒÌçÌò¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌðÌîÀ»¿Í¡£
½Î¹Ö»Õ·Ï¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¡¦±ñÅÄÌò¤Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ÇÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ìー¥äー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌî´Ö¸ýÅ°¡£
ÍÌ¾¿Í¤¬Â¿¤¯ÄÌ¤¦¥Ðー¤Î¥ªー¥ÊーÌò¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃÓÅÄÅ´ÍÎ¡£
¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬±é¤¸¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢Í¿ÅÄÍ´´õ±é¤¸¤ë²ÃºÚ»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹³è·à¡£Ã¯¤¬Èï³²¼Ô¤ÇÃ¯¤¬²Ã³²¼Ô¤Ê¤Î¤«¡Ä´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢£Ý¯°æ³¤²» ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÎëÌÚ¿Î ¥³¥á¥ó¥È
¢£À±ÇµÌ´Æà ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
MBS¥É¥é¥ÞÆÃ¶è¡Ø»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤í¡ª¡ª¡Ù
10/16¡ÊÌÚ¡Ë½é²óÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÌÚÍË24:59～
¢¨TVer¡¢MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç
½Ð±é¡§Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢Ý¯°æ³¤²»¡¢ÎëÌÚ¿Î¡¢À±ÇµÌ´Æà Â¾
´ÆÆÄ¡§¸ÍÄÍ´²¿Í¡¢ÄÑÄ¾¼ù
µÓËÜ¡§À¯ÃÓÍÎÍ¤¡¢ÌÚ¹¾¶³¡¢ÄáÅÄ¹¬¿
(C)¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤í¡ª¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
