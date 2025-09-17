山下智久が過ごした仙台での“特別な牛タンの時間”、旅は人生に彩りを添えてくれる
俳優の山下智久（40歳）が、9月17日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。仙台での“特別な牛タンの時間”について語った。
16日に東京・国立新美術館で行われた、「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングイベントに登壇した山下が、番組のインタビューに対応。イベントの内容にちなみ、“人生に彩りを添えてくれるもの”について質問を受ける。
これに山下は「旅ですね」と話し、「電車の旅でもいいですし、車でもいいんですけど、日常から離れて非日常を体験しに行くっていうのは、すごいこう、新しい刺激をたくさんもらえる」と答えた。
また、スタッフから「電車でも行かれることがある？」と聞かれると、山下は「電車大好きです。昨日も銀座線乗りました。みなさん、忙しいというか、スマホばかり見てるので気付かれないです」と回答。
さらに「最近は秋田行きましたね。あと仙台。やっぱり牛タン美味しかったですね。ちょっと仕事終わるの遅くて、深夜、場末の雰囲気のお肉屋さんに行ったんですけど、地元感も感じられて。特別な牛タンの時間を過ごさせていただきました」と語った。
16日に東京・国立新美術館で行われた、「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」オープニングイベントに登壇した山下が、番組のインタビューに対応。イベントの内容にちなみ、“人生に彩りを添えてくれるもの”について質問を受ける。
また、スタッフから「電車でも行かれることがある？」と聞かれると、山下は「電車大好きです。昨日も銀座線乗りました。みなさん、忙しいというか、スマホばかり見てるので気付かれないです」と回答。
さらに「最近は秋田行きましたね。あと仙台。やっぱり牛タン美味しかったですね。ちょっと仕事終わるの遅くて、深夜、場末の雰囲気のお肉屋さんに行ったんですけど、地元感も感じられて。特別な牛タンの時間を過ごさせていただきました」と語った。