²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿ ¥³¥ó¥Ç¥¸ ¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼ ¥³¥À¥Ã¥¯¡ÖFZ55¡¿FZ45¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥«¥á¡Ê¥³¥ó¥Ç¥¸¡Ë¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÅÙ¡¹¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬KODAK¤Î¡ÖPIXPRO FZ55¡×¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÇ½¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤è¤¯Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖPIXPRO FZ45¡×¤âÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¤À¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ²º¤ÊÏÃÂê¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëKODAK¤À¤¬¡¢ºòº£¤Î¥³¥ó¥Ç¥¸¥Ö¡¼¥à¤ÎÇÈ¤Ë¤Ï¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Î¾¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ÎÈë·í¤ò¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎÈÎÇä°÷¤é¤Ë¤è¤ë¸øÊ¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¨¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó²£ÉÍÀ¾¸ýËÜÅ¹¤òÂåÉ½¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ÒÎò12Ç¯¡¦¥«¥á¥éÃ´Åö¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¡£¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥éÎò¤ÏÄ¹¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤¬¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤À¡£
¥¹¥Þ¥Û¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤ ¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¼Ì¿¿¤¬¹¥É¾
¡¡¡ÖPIXPRO FZ55¡×¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¤¼Ì¿¿¡×¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤ë¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¡ÊÂÀ»ú¡¢°Ê²¼·É¾ÎÎ¬¡Ë¡¡FZ55¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤«¾¯¤·Á°¤Î¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥â¤µ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥Ö¥ì¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡£¤½¤³¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÈ¾´ü¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂæ¿ô¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Î¡Ö±Ç¤¨¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤Ç¤â¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¯Æ°¤·¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤À¤±¡£¼Â¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤è¤ê¤âÁàºî¤¬´ÊÃ±¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤âÊÒ¼ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë»£¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÂ¼¡¡¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¤Î¤Ç¼ã¤¤¿Í¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤«¤é¤â¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤òÄêÇ¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¥Ç¥¸¥«¥á¤òÁª¤Ð¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£FZ55¤è¤ê¤â°Â¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï·Ú¤µ¡£100g¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥â¤òÉÕ¤±¤Æ¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢Á´Á³°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥¤¥º¤â¡¢iPhone16¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃÍÃÊ¤âÂ¾¤Î¥³¥ó¥Ç¥¸¤ä¥ß¥é¡¼¥ì¥¹¥«¥á¥é¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃÇÁ³°Â¤¤¤Ç¤¹¡£2¡Á3Ç¯»È¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÆü10±ß¡Á30±ß¤Î·×»»¤Ç¤¹¡£
¡¡¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥ Åìµþ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¿·±º°Â¤òÂåÉ½¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÆþ¼Ò16Ç¯ÌÜ¤Î²ÏÌî¤µ¤ó¡£AVµ¡´ï¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃæ¿´¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤¤¤ï¤æ¤ë¹õÊª²ÈÅÅÁ´ÈÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£ºÇ¶á¤ÏÂç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¡£
¡Ö°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÆþÌçµ¡¡×¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¾è¤ê´¹¤¨¤ë·Ð¸³¼Ô¤â
¡¡²ÏÌî¤µ¤ó¤âFZ55¤Î¼Ì¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Â¾¤Î¥«¥á¥é¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
²ÏÌî¤µ¤ó¡ÊÂÀ»ú¡¢°Ê²¼·É¾ÎÎ¬¡Ë¡¡²Á³ÊÂÓ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È²èÁÇ¿ô¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Á¯ÌÀ¤Ê¼Ì¿¿¤â»£¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥«¥á¥é¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡×¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥º¡¼¥àÇÜÎ¨¤Ï5ÇÜ¡¢¥ì¥ó¥º¤Ï28mm¤È¹³Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ä¤ÈÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÑÅÓ¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Èæ³ÓÅª¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬¤è¤¯¹ØÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éFZ55¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¡¢¤Ê¤ó¤ÆÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÌçµ¡¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤µ¡Ç½¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇòÊª²ÈÅÅ¤Ç¤â¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢FZ55¤â¡ÖÊ¿À®¥ì¥È¥í¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê¿À®»þÂå¤Î¥ì¥È¥í¥³¥ó¥Ç¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤â»£±Æ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È´ó¤Ã¤Æ»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È5ÇÜ¥º¡¼¥à¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¾ìÌÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤ÏSD¥«¡¼¥É¤ÎÍÆÎÌ¼¡Âè¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¤Ç¤Ï¡ÖPIXPRO FZ45¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ²¼°ì³¬¤Î¥«¥á¥é¥³¡¼¥Ê¡¼Ã´Åö Þ¼¾å¤µ¤ó¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¼ÒÎò¤â15Ç¯¤È·Ð¸³ËÉÙ¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢Þ¼¾å¤µ¤ó¤¬¼êËÜ¤È¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÏÓ¤â³Î¤«¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ã±»°ÅÅÃÓ¶îÆ°¤¬¤«¤Ê¤ê»È¤¨¤ë¡ªÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¡×¼Ì¿¿¤òµ¤·Ú¤Ë»£±Æ¡ª
¡¡Þ¼¾å¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢FZ45¤â¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤½¤¦¡£¤·¤«¤·FZ45¤Ë¤Ï¡¢³°½ÐÀè¤ÇÆÃ¤ËÌòÎ©¤ÄÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Þ¼¾å¤µ¤ó¡ÊÂÀ»ú¡¢°Ê²¼·É¾ÎÎ¬¡Ë¡¡¥³¥ó¥Ç¥¸Á´ÂÎ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤â¼êº¢¤Ê¤¿¤á¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬¤è¤¯¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Þ¼¾å¡¡FZ45¤ÏÃ±»°ÅÅÃÓ¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢½¼ÅÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ë¥«¥á¥é¤¬Æþ¤ë¤È¤Ä¤¤½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤¿¤ê¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
Þ¼¾å¡¡ÅÅÃÓ¤ÇÆ°¤¯¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÐÀè¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¡¢ÅÅÃÓ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÃÓ¶îÆ°¤Î¤¿¤á¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏËÄ¤é¤ó¤À·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤È¤Æ¤â°®¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Þ¼¾å¡¡´Î¿´¤Î¼Ì¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¡×¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤¹¡£²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¤¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¥º¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÁªÂòÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤è¤ê²¼¤Î1Ëü¡Á1Ëü5000±ß¤Î¥³¥ó¥Ç¥¸¤Ï´ðËÜ¥º¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤ªÏÃ¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥º¡¼¥à¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏFZ45¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Î¾¥â¥Ç¥ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¸«²ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖY2K¡×¤äÊ¿À®¥ì¥È¥í¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Ö²¹¤«¤ß¤¢¤ë¡×¡ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»£±ÆÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥¹¥Þ¥Û¤è¤ê¤â»£±Æ¤¬´ÊÃ±¡¢Í¾·×¤Êµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤â¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢PIXPRO¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖKODAK PIXPRO C1¡×¤âÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¹¥Ä´¤À¡£º£¸å¤â¥³¥ó¥Ç¥¸¥Ö¡¼¥à¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤âÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼¡½µ¤«¤é¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢³ÆÎÌÈÎÅ¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥ó¥Ç¥¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¥ß¥ËÏ¢ºÜ´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÊBCN¡¦»ûß· ¹î¡Ë¡£
