YOSHIKIが9月16日、自身のInstagramを更新。韓国でBTSのRM、BLACKPINKのROSÉら豪華韓国アーティストたちとの会食写真を公開している。

YOSHIKIはInstagramに「I had a good dinner」と綴り、ディナーの様子の写真を投稿。BTS RMとのピースサインの2ショットを皮切りに、DJのPeggy Gou、BLACKPINKのROSÉ、JISOO、LISA、モデルのEllis Ahn、ラッパーのCLら、韓国の人気アーティストたちとの記念写真を披露した。

この投稿にファンからは、「なんて豪華なそして素敵な皆さんとのディナー 楽しい時間を過ごせたYOSHIKIさんを見れた事が何より嬉しい」「ラスボス感しか感じられないYOSHIKIさん」など、韓国アーティストたちとの交流はもちろん、YOSHIKI自身が元気な姿を見せたことも多くの反響を呼んでいる。

（文＝本 手）