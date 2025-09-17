この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「2歳、3歳…何歳まででも夜間授乳してOK！やめ時に『エビデンスはない』」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで配信された「【卒乳すべき？】添い乳でしか眠れず…長期授乳の良し悪し（お手紙シリーズ）」で、12人の子どもを育ててきた助産師HISAKOさんが、長期にわたる夜間の授乳について語った。「ママと子供がご機嫌なら何歳まで続けてもOK」と、自身の経験と科学的知見の双方から持論を展開した。



動画冒頭、HISAKOさんは「母乳育児をいつまでやれば良いかというエビデンスは実はなくて、みんな違う」と前置きし、視聴者から「2歳4ヶ月の次男が夜間1時間おきにおっぱいを要求する」という悩みの手紙を紹介。HISAKOさんは「私自身も3歳まで飲ませていた子がいる」と実体験を交えて、「2歳、3歳の“おっぱい成人”は実は結構いる」と語った。



また、長期授乳のタイミングややめ方についても、「子供と話し合って、シールでカウントダウンするなど共同作業で卒乳を進めた」とエピソードを明かし、「やめるも続けるも基準は“ママが苦痛かどうか”。日中元気なら好きなようにして良い」と強調。「母乳育児を長く続けるメリットは免疫物質の摂取や情緒の安定、顎の発達など様々。ただし、夜間授乳はママの睡眠不足や虫歯といったデメリットも」とバランスよく解説した。



一方で、「夜間授乳と子供の睡眠障害の因果関係には賛否があり、決定的なエビデンスはない」と指摘。そのうえで「夜間母乳には睡眠を促すメラトニンやリラックス成分のトリプトファン、昼より多い免疫物質が含まれるという研究はある」と説明した。



ラストは「答えは“ママと子供が毎日ご機嫌ならOK”。他の家庭と比べなくて大丈夫。好きにやっていい」とメッセージし、「夜間授乳は何歳まででも続けて良い。それがダメというエビデンスはありません」と視聴者へエールを送った。