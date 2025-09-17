札幌サポーターが試合前にコレオで選手を後押し

北海道コンサドーレ札幌は9月13日にJ2リーグの第29節でいわきFCと対戦し、1-5で敗れた。

J1昇格に向けて手痛い敗北を喫したなかで、クラブは公式Xで「チームは誰一人J1昇格を諦めていません」とメッセージを発表。サポーターが作り出した「No Surrender」のコレオも反響を呼んでいる。

リーグ戦2連勝中で迎えた札幌だったが、MF荒野拓馬、FWマリオ・セルジオの2人の退場者を出す展開となり、逆転で1-5の敗北を喫した。残り9試合で現在勝ち点は40。J1昇格プレーオフ圏内の6位ベガルタ仙台とは8ポイント差に開いた。

クラブは試合後にXを更新。「本日も最後の最後まで熱い声援を、誠にありがとうございました。チームは誰一人J1昇格を諦めていませんし、残り9試合の勝利だけを考えています」と昇格への思いを綴り、さらに「まずは来週の徳島戦の一勝から、道を切り開きましょう。」とファンへ呼びかけた。投稿にはサポーターによる「No Surrender」のコレオの写真も添えられた。

これに対して、ファンからは「こんなに綺麗なコレオ凄い」「素晴らしいコレオ」「グッときた」「やり遂げましょう！」「最後まで共に戦おう」といったコメントが寄せられていた。首位の水戸ホーリーホックや3位ジェフユナイテッド市原・千葉、プレーオフ圏内のボーダーラインにいる6位仙台など上位との戦いもまだ残っているなか、札幌は勝ち点をどこまで伸ばすことができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）