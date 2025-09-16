もしもの時も安心！「探す」アプリに対応した、スタンド機能付カードケース
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大3枚のカード収納に加え、Apple「探す」アプリに対応したスタンドとしても使えるMagSafe対応のiPhone用マグネットカードホルダー「400-KF005」を発売した。
■Apple「探す」アプリで紛失を防ぐ
iPhoneと連携することで、置き忘れや紛失時も安心。アプリから現在地をすぐに確認でき、音を鳴らして探し出すことも可能だ。また、手元から離れた際にはiPhoneに通知が届くため、大切なカードをしっかり守る。
■最大3枚収納でカード管理もスマートに
クレジットカード、社員証、交通系ICカードなど、最大3枚まで収納する。キャッシュレス時代に欠かせないコンパクト設計で、必要なカードをまとめて持ち歩ける。財布を持たずに身軽に出かけたい人にも最適だ。
■MagSafe対応でiPhoneに簡単装着
MagSafeへの取り付けに対応しているため、iPhone背面にピタッと装着。ポケットやバッグからの出し入れもスムーズで、持ち歩きやすさも抜群。さらに、着脱も簡単なので、シーンに合わせた使い方が可能だ。
■ワイヤレス充電＆スマホスタンド機能搭載
内蔵バッテリーはワイヤレス充電に対応し、充電器に置くだけでラクラク充電。1回の充電で最大約4か月使える省電力設計。さらに、スマホスタンド機能付きで、動画視聴やビデオ通話時に大活躍する。
■防水防塵性能でアウトドアにも最適
防塵・防水性能「IP65」を取得しており、突然の雨やアウトドアシーンでも安心して使用可能。レジャーや旅行時にも活躍する。
■製品仕様
■Apple「探す」アプリに対応したスタンドとしても使えるMagSafe対応のiPhone用マグネットカードホルダー「400-KF005」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■モバイルに関連した記事を読む
・MagSafe&着脱式パッドで強力設置！スマホ操作が快適になる車載ホルダー
・長時間の外出におすすめ！モバイルバッテリー
・車もデスクも洗面台も！万能MagSafe対応スタンド
・ケースではない、新しい選択肢！『MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK』
・見える！冷える！速すぎるポータブルSSD
■Apple「探す」アプリで紛失を防ぐ
iPhoneと連携することで、置き忘れや紛失時も安心。アプリから現在地をすぐに確認でき、音を鳴らして探し出すことも可能だ。また、手元から離れた際にはiPhoneに通知が届くため、大切なカードをしっかり守る。
■最大3枚収納でカード管理もスマートに
クレジットカード、社員証、交通系ICカードなど、最大3枚まで収納する。キャッシュレス時代に欠かせないコンパクト設計で、必要なカードをまとめて持ち歩ける。財布を持たずに身軽に出かけたい人にも最適だ。
■MagSafe対応でiPhoneに簡単装着
MagSafeへの取り付けに対応しているため、iPhone背面にピタッと装着。ポケットやバッグからの出し入れもスムーズで、持ち歩きやすさも抜群。さらに、着脱も簡単なので、シーンに合わせた使い方が可能だ。
■ワイヤレス充電＆スマホスタンド機能搭載
内蔵バッテリーはワイヤレス充電に対応し、充電器に置くだけでラクラク充電。1回の充電で最大約4か月使える省電力設計。さらに、スマホスタンド機能付きで、動画視聴やビデオ通話時に大活躍する。
■防水防塵性能でアウトドアにも最適
防塵・防水性能「IP65」を取得しており、突然の雨やアウトドアシーンでも安心して使用可能。レジャーや旅行時にも活躍する。
■製品仕様
■Apple「探す」アプリに対応したスタンドとしても使えるMagSafe対応のiPhone用マグネットカードホルダー「400-KF005」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■モバイルに関連した記事を読む
・MagSafe&着脱式パッドで強力設置！スマホ操作が快適になる車載ホルダー
・長時間の外出におすすめ！モバイルバッテリー
・車もデスクも洗面台も！万能MagSafe対応スタンド
・ケースではない、新しい選択肢！『MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK』
・見える！冷える！速すぎるポータブルSSD